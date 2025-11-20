Alejandro Alegría, Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 20

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el país captó en los primeros nueve meses del año casi 41 mil millones de dólares –una cifra récord– en inversión extranjera directa (IED), que es la destinada a financiar actividades productivas.

Al participar en la conferencia matutina de la mandataria, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), detalló que, con datos preliminares, el flujo de capital foráneo fue de 40 mil 906 millones de dólares hasta septiembre, 14.46 por ciento mayor a los 35 mil 737 millones de dólares de igual periodo de 2024. Resaltó que la cifra superó las expectativas.

Sheinbaum consideró que el récord observado en la IED en lo que va del año es uno de los motivos de celebración en diciembre próximo, cuando se cumplan siete años de la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia.

Este ritmo de captación significa que los capitalistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México en mayor proporción a la que habíamos esperado, señaló Ebrard.

Resaltó que por tipo de inversión, la que más creció fue la nueva al ubicarse en 6 mil 563 millones de dólares, un aumento mayor a tres veces lo observado en 2024, que fue de 2 mil 60 millones de dólares.

Anotó que de 2018 a 2025, la IED en México ha crecido 69 por ciento, lo que representa un crecimiento constante.

“Eso significa confianza en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Eso significa expectativa positiva en favor de México, porque de otra manera sería impensable tener esos números y eso consolida una tendencia.”

Aunque no detalló de qué empresas se trata, Ebrard Casaubón dijo que las nuevas inversiones son en energía, centros de datos, infraestructura y sector financiero.

“Tienen que ver con la expansión, la llegada a México, o primeros arribos de lo que podríamos llamar una nueva economía que está centrada en datos, inteligencia artificial y energía, porque está muy vinculados uno con el otro.”