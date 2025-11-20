Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a35
Miami. Con otra destacada actuación del mexicano estadunidense Jaime Jáquez Jr, Miami Heat derrotó ayer 110-96 a los Guerreros de Golden State, en el partido que se disputó en el Kaseya Center. Norman Powell lideró al Heat al encestar 25 puntos y Bam Adebayo regresó para aportar 20 a una ofensiva que no cedió en ningún momento ante el asedio de la quinteta californiana.
Jáquez estuvo 34 minutos en la duela y colaboró en el triunfo de su equipo al anotar 12 puntos, recuperar cinco rebotes y brindar siete asistencias. Cabe recordar que en el duelo del pasado lunes ante los Knicks de Nueva York también se hizo presente en la pizarra con 13 unidades.
El ex alero de Golden State, Andrew Wiggins, anotó 17 puntos, en tanto que Kel’el Ware capturó 16 rebotes para los locales.
Lesiones merman a los Guerreros
Los Guerreros, al final de una gira de seis encuentros en nueve días, estuvieron sin sus cuatro jugadores mejor remunerados debido a las lesiones: Stephen Curry (tobillo), Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Jonathan Kuminga (rodilla). Se trata de un grupo que gana alrededor de 162 millones de dólares esta temporada.
Además, el dominicano Al Horford, quien no jugó en días consecutivos y apareció el martes en la derrota de Golden State en Orlando, también se ausentó.
Brandin Podziemski sumó 20 tantos para los visitantes, quienes obtuvieron 19 de Quinten Post y 18 de Buddy Hield. Los californianos tuvieron 23 pérdidas de balón que Miami convirtió en 34 puntos, 20 más de los que Golden State anotó a partir de los 14 regalos de Miami.
En otros resultados, los Raptors de Toronto se impusieron 121-112 a los 76ers de Filadelfia, los Nuggets de Denver superaron 125-118 a los Pelícanos de Nueva Orleans, mientras el Thunder de Oklahoma City, vigente campeón, derrotó 113-99 a los Kings de Sacramento y los Hornets de Charlotte cayeron 127-118 ante los Pacers de Indiana.