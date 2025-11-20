Ap

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a35

Miami. Con otra destacada actuación del mexicano estadunidense Jaime Jáquez Jr, Miami Heat derrotó ayer 110-96 a los Guerreros de Golden State, en el partido que se disputó en el Kaseya Center. Norman Powell lideró al Heat al encestar 25 puntos y Bam Adebayo regresó para aportar 20 a una ofensiva que no cedió en ningún momento ante el asedio de la quinteta californiana.

Jáquez estuvo 34 minutos en la duela y colaboró en el triunfo de su equipo al anotar 12 puntos, recuperar cinco rebotes y brindar siete asistencias. Cabe recordar que en el duelo del pasado lunes ante los Knicks de Nueva York también se hizo presente en la pizarra con 13 unidades.

El ex alero de Golden State, Andrew Wiggins, anotó 17 puntos, en tanto que Kel’el Ware capturó 16 rebotes para los locales.

Lesiones merman a los Guerreros

Los Guerreros, al final de una gira de seis encuentros en nueve días, estuvieron sin sus cuatro jugadores mejor remunerados debido a las lesiones: Stephen Curry (tobillo), Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Jonathan Kuminga (rodilla). Se trata de un grupo que gana alrededor de 162 millones de dólares esta temporada.