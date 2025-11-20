Ap

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a12

Nadie que haya prestado atención durante el último cuarto de siglo se sorprendería: Roger Federer ingresó al Salón de la Fama del Tenis Internacional en Rhode Island en su primer año de elegibilidad. Lo cierto que para muchos su calidad rozaba la excelsitud de un artista sobre la cancha.

El primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales, y parte de una era de grandeza sin precedentes junto a los rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic –durante lo que Federer denominó “un tiempo dorado para el tenis”– fue el único candidato en recibir suficiente apoyo en la categoría de jugadores para la clase del Salón de 2026.

Los jugadores pueden ser considerados después de cinco años fuera del circuito y necesitan ser seleccionados por 75 por ciento del grupo de votación, que incluye a medios de comunicación de tenis, historiadores, líderes de la industria, miembros del Salón y aficionados. No se revelan los resultados de la elección.

La comentarista de televisión y periodista Mary Carillo, quien también fue jugadora, fue elegida en la categoría de contribuyentes. La ceremonia de inducción será en agosto.

“Siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes de mí”, dijo Federer. “Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor”.

Es uno de los ocho hombres con un Grand Slam de carrera, acumulando ocho campeonatos en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el de Estados Unidos y uno en el de Francia.

“No predije que iba a tener tantos títulos importantes”, declaró Federer una vez en una entrevista con The Associated Press. “Esperaba tal vez tener uno, para ser honesto, al principio de mi carrera”.

El primer trofeo de Slam del suizo llegó en el All England Club en 2003, y rompió el entonces récord de Pete Sampras para un hombre de 14 títulos importantes al ganar Wimbledon en 2009, derrotando a Andy Roddick 16-14 en el quinto set de la final. Federer reclamó su vigésimo en el Abierto de Australia de 2018.

“No siento realmente que esté jugando por los récords”, señaló Federer. “Juego este deporte porque lo amo”.