Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a11
Reuters. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que “para el deleite de todos, Lionel Messi juegue la sexta Copa Mundial de su carrera”, luego que el astro argentino no confirmara que será parte del torneo.
Infantino consideró que la participación del capitán albiceleste sería “un hecho sin precedente que no hace más que confirmar el carác-ter histórico que tendrá el Mundial del próximo año”.
Messi, de 38 años, todavía no confirma su presencia en la justa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026, pese a haber logrado la clasificación con la Albiceleste.
En varias entrevistas, el Diez del Inter Miami dijo que no quiere “ser una carga” para el equipo debido a su edad, al verse afectado por varias lesiones durante su temporada en la MLS estadunidense.
“Íconos futbolísticos como Me-ssi han sido cruciales para el crecimiento de nuestro deporte en Estados Unidos”, indicó Infantino en un discurso de apertura del congreso Olé Summit 2025 en Buenos Aires.
“En un país que sigue con devoción el futbol americano, el beisbol y el baloncesto, Messi es un ídolo reconocido y respetado por todos, un verdadero embajador, que además sigue rompiendo récord en la MLS”, añadió.
El presidente de la FIFA destacó al seleccionado argentino porque “mantener un nivel tan alto a través del tiempo no es fácil”, luego de ganar el Mundial de Qatar en 2022 y ser el primer representante de Conmebol en clasificar al próximo.