▲ Debido a sus lesiones, la leyenda argentina no ha confirmado su presencia en la Copa. Foto Xinhua

Buenos Aires

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a11

Reuters. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que “para el deleite de todos, Lionel Messi juegue la sexta Copa Mundial de su carrera”, luego que el astro argentino no confirmara que será parte del torneo.

Infantino consideró que la participación del capitán albiceleste sería “un hecho sin precedente que no hace más que confirmar el carác-ter histórico que tendrá el Mundial del próximo año”.

Messi, de 38 años, todavía no confirma su presencia en la justa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026, pese a haber logrado la clasificación con la Albiceleste.

En varias entrevistas, el Diez del Inter Miami dijo que no quiere “ser una carga” para el equipo debido a su edad, al verse afectado por varias lesiones durante su temporada en la MLS estadunidense.