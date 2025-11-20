Karla Torrijos

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a11

Ángel Villacampa, entrenador del club América femenil, aseguró que su plantel ha aprendido de las finales perdidas (cuatro) y hoy tiene los argumentos necesarios para conseguir su tercer título de la categoría, pues consideró que está “una rayita más arriba” que su rival en turno, Tigres, el equipo más ganador del torneo, con seis campeonatos.

“Veo un América más preparado a nivel mental, con un carácter mucho más competitivo, me transmiten mucha concentración, antes no tenía esa sensación, y sí salen así, estaremos muy cerca de esa tercera (copa) que tanto hemos buscado, tenemos muchos recursos. No sé si es el mejor equipo que he tenido, pero sí el más preparado, no tengo dudas”, afirmó ayer el estratega español en el Día de Medios antes de la final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga Mex Femenil, el cual se disputará hoy en el estadio Ciudad de los Deportes.

Mencionó que para disputar su séptima final en la historia, la segunda de forma consecutiva, el conjunto azulcrema “ha sabido gestionar mejor las emociones”, y señaló que las críticas, tras dejar escapar el título en cuatro ocasiones, lejos de dañar a sus jugadoras, las han fortalecido.

“Las veo muy bien, están cansadas de escuchar muchas cosas, eso ha hecho que nuestro carácter haya ido mejorando, lo más importante es llegar bien a la final, preparadas, con suficientes alternativas y recursos, la mentalidad ha ido cambiando”, indicó.

Asimismo, el timonel reconoció que en su último enfrentamiento ante el conjunto regiomontano (en la fase regular del torneo) éste fue superior al llevarse el triunfo; sin embargo, afirmó que actualmente su plantel está en un mejor nivel.