Hoy se disputa el juego de ida
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a11
Ángel Villacampa, entrenador del club América femenil, aseguró que su plantel ha aprendido de las finales perdidas (cuatro) y hoy tiene los argumentos necesarios para conseguir su tercer título de la categoría, pues consideró que está “una rayita más arriba” que su rival en turno, Tigres, el equipo más ganador del torneo, con seis campeonatos.
“Veo un América más preparado a nivel mental, con un carácter mucho más competitivo, me transmiten mucha concentración, antes no tenía esa sensación, y sí salen así, estaremos muy cerca de esa tercera (copa) que tanto hemos buscado, tenemos muchos recursos. No sé si es el mejor equipo que he tenido, pero sí el más preparado, no tengo dudas”, afirmó ayer el estratega español en el Día de Medios antes de la final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga Mex Femenil, el cual se disputará hoy en el estadio Ciudad de los Deportes.
Mencionó que para disputar su séptima final en la historia, la segunda de forma consecutiva, el conjunto azulcrema “ha sabido gestionar mejor las emociones”, y señaló que las críticas, tras dejar escapar el título en cuatro ocasiones, lejos de dañar a sus jugadoras, las han fortalecido.
“Las veo muy bien, están cansadas de escuchar muchas cosas, eso ha hecho que nuestro carácter haya ido mejorando, lo más importante es llegar bien a la final, preparadas, con suficientes alternativas y recursos, la mentalidad ha ido cambiando”, indicó.
Asimismo, el timonel reconoció que en su último enfrentamiento ante el conjunto regiomontano (en la fase regular del torneo) éste fue superior al llevarse el triunfo; sin embargo, afirmó que actualmente su plantel está en un mejor nivel.
“Antes estábamos lejos, pero hoy hemos reducido distancias, es hora de demostrar nuestro nivel, porque si no, todo esto se queda en palabrería, queremos que la gente vea de lo que somos capaces, es momento de empezar a equilibrar, dar un paso adelante, hay que romper esa barrera”, aseveró.
Por su parte, la delantera azulcrema Scarlett Camberos estimó que la clave para llevarse el título es “salir concentradas los 180 minutos y ser contundentes”, y señaló que el partido de este jueves “será el más importante para llevarnos una ventaja al duelo de vuelta (que se disputará el próximo domingo en el estadio Universitario), eso nos dará mayor confianza para obtener el título que tanto anhelamos”.
Sin presión
Por su parte, el también español Pedro Martínez, técnico de Tigres femenil, afirmó que ser el equipo más ganador del torneo y estar a sólo un paso de hacer historia en el futbol mexicano, en caso de conseguir su séptimo título, no genera una presión extra a su equipo, “por el contrario, eso lo transformamos en una gran motivación”.
Descartó además que su plantel se considere favorito para ganar esta final. “El favorito es el que lo demuestra en el campo, el que gana, nosotros estamos preparados para este escenario y para aprovechar la oportunidad que tenemos por delante, nos enfocamos más en nuestro trabajo, lo hemos demostrado en la temporada, y eso no cambiará en esta nueva final”, sostuvo.