Jueves 20 de noviembre de 2025, p. a10

Los estadios de Guadalajara y Monterrey serán sedes del 23 al 31 de marzo del torneo clasificatorio para el Mundial 2026, donde se otorgarán dos de las últimas seis plazas para el certamen internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Tanto el recinto del Guadalajara como el de Monterrey, que también serán escenarios de la Copa del Mundo, recibirán a seis selecciones de cinco confederaciones que lucharán por los dos últimos boletos, después de que ya han sellado su pase 42 países.

En el torneo clasificatorio estarán Irak (Asia), República Democrática del Congo (África), Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Sudamérica) y Jamaica así como Surinam (Centroamérica y el Caribe).

El sorteo para definir los cruces del torneo clasificatorio para el Mundial se llevará a cabo este 20 de noviembre en la sede de la FIFA, en Zúrich. El calendario de partidos de la competición se confirmará una vez realizado el sorteo.

El torneo clasificatorio será la primera prueba para ambos recintos de cara al Mundial, donde el estadio Guadalajara acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras el inmueble de Monterrey albergará tres de esa misma instancia y uno de dieciseisavos de final.

La casa de las Chivas dio una muestra en septiembre de las mejoras que ha tenido tras varias modificaciones –con una inversión superior a los 250 millones de pesos– al drenar más de 150 mil metros cúbicos en menos de 30 minutos tras una tormenta antes de un partido. El recinto de Monterrey, uno de los más modernos en México, también ha sido remodelado para mejorar el sistema de drenaje, ventilación y cambio del césped.