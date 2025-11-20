▲ El técnico Javier Aguirre sigue sin encontrar el rumbo para el Tri, que cerró el año con derrota a unos meses de albergar la Copa del Mundo. Foto Afp

Como uno de los personajes más experimentados del futbol nacional, Miguel España lanza un cuestionamiento directo hacia la falta de acciones por parte de la Liga Mx en beneficio del balompié mexicano, justo cuando el Tricolor enfrenta uno de los panoramas más complejos rumbo al Mundial 2026 en casa, al tener un plantel limitado, sin conseguir resultados positivos y con una baja expectativa entre la afición.

“De repente no observamos lo que está pasando en la liga o lo vemos, pero como preferimos más el resultado, pues nos volvemos demasiado exigentes. Debemos analizar: ¿dónde está nuestra liga?, ¿qué lugar ocupa en el mundo?, ¿qué tantas cosas hemos estado haciendo para favorecer a la propia selección? Creo que no hay mucho que nos ayude”, lamentó Miguel España.

El empate ante Uruguay (0-0) y la derrota con Paraguay (2-1) en la reciente Fecha FIFA avivaron la molestia de la afición y los señalamientos contra el Tricolor –que enfrenta una de sus peores rachas en 10 años al sumar seis partidos seguidos sin victoria–. El escenario desata la incertidumbre cuando se espera que el plantel supere las actuaciones de los Mundiales de México 1970 y 1986.

Sobre todo, al tomar en cuenta que la Copa del Mundo 2026 generará más de “11 billones de dólares”, según Mikel Arriola, comisionado del futbol mexicano.

“Tenemos un plantel limitado y el técnico Javier (Aguirre) no termina de llenar la canasta. Sabemos que hay futbolistas de selección y otros de equipo”, subrayó Espa-ña al destacar las diferencias que había para impulsar el desarrollo de los jugadores locales cuando fue parte del Tricolor en la Copa de México 1986, el único representativo nacional que alcanzó cuartos de final.

El ex seleccionado critica el actual exceso de extranjeros en la Liga Mx –donde se permiten has-ta nueve jugadores no formados en México–, así como la falta de un trabajo más profundo en las fuerzas básicas y oportunidades a los jóvenes en los clubes; acciones que se han convertido en un obstáculo para el crecimiento deportivo de los talentos nacionales.

“Anteriormente estaba una base de Pumas, había un proyecto. Hoy cada vez tenemos más futbolistas no nacidos en México, eso tampoco ha sido una solución, no hay una directriz. Los jugadores en los Mundiales no han estado en su mejor momento, su curva futbolística no está en lo más alto, han llegado en una etapa mediana y no en las mejores condiciones. Son muchos ingredientes los que afectan. Otras selecciones lo están trabajando mejor”, apuntó España.