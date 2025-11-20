Ap

París. Pronto se instalarán nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antintrusión en el Museo del Louvre, anunció ayer Laurence des Cars, directora de la institución, tras el impactante robo de joyas de su colección el mes pasado.

Un centenar de cámaras estarán listas para finales del próximo año, mientras los sistemas antintrusión comenzarán a instalarse en un plazo de dos semanas, indicó la directora.

Describió los sistemas como equipos que evitarán que los intrusos se acerquen a los edificios del museo, sin ofrecer más detalles. Las nuevas cámaras de vigilancia darán “una protección completa de los alrededores del museo”, señaló.

“Después del shock y la evaluación, es momento de actuar” en el museo más visitado del mundo, afirmó Des Cars al Comité de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional.

Comentó que todo forma parte de más de 20 medidas de emergencia que se implementarán. Las nuevas medidas también incluyen la creación de un puesto de “coordinador de seguridad” en el museo.

El día del robo, a los ladrones les tomó menos de ocho minutos abrirse paso a través de una ventana en la Galería Apolo, con la ayuda de un montacargas, y robar el botín de 88 millones de euros.

Des Cars reveló algunos nuevos pormenores sobre la brecha de seguridad que permitió el robo del 19 de octubre, diciendo que las herramientas eléctricas utilizadas por los ladrones para cortar las vitrinas eran cortadoras de disco destinadas al concreto.