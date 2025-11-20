Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 5

La comunidad dancística está de luto tras el fallecimiento del maestro Federico Castro, a los 92 años. Con una trayectoria de más de seis décadas, el coreógrafo y bailarín fue un referente fundamental en la danza contemporánea mexicana, así como un prolífico integrante del extinto Ballet Nacional de México.

En un comunicado, la Dirección de Danza UNAM informó el martes sobre el deceso de Castro, quien se desempeñó como creador y maestro con Los Constructores Danza Contemporánea, en Puebla, en la Academia de la Danza Mexicana y en el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Querétaro.

Para la coreógrafa y titular de Danza UNAM, Claudia Lavista, el maestro Federico Castro fue un “creador incansable, ejemplo de vida”. Mencionó también: “fuimos muy cercanos y lo considero mi papá de la danza. Su energía de torbellino en movimiento constante nos envolvía a quienes estábamos a su lado. Te voy a extrañar maestro adorado”.

La coreógrafa Cecilia Lugo, en su cuenta de Facebook, compartió: “Mi querido maestro y amigo Federico Castro, la comunidad de la danza te despide de pie y reconoce tu enorme valor como pilar fundamental dentro de la danza de nuestro país. Tuve la oportunidad de verte trabajar de cerca cuando te invitamos a remontar una obra tuya en Danza Capital en la Temporada Memoria de los 80. Qué claridad en la idea del movimiento, en la concepción del lenguaje, en el ojo sabio que reconoce el error imperceptible a los ojos de cualquier otro. Amaste la danza, como la amamos todos, pero tú más”.