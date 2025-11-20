Ap

Jueves 20 de noviembre de 2025

Nueva York. Un retrato del pintor Gustav Klimt impulsó el martes un récord para una obra de arte moderno al venderse por 236 millones de dólares durante una subasta, en la que un retrete completamente funcional de oro sólido –una sátira a los ultrarricos– alcanzó los 12.1 millones de dólares.

El retrete, obra de Maurizio Cattelan –el provocador artista italiano conocido por pegar un plátano a una pared– fue subastado la noche del martes en Sotheby’s en Nueva York. La oferta inicial para la obra de 101 kilogramos de oro de 18 quilates fue de alrededor de 10 millones de dólares.

“Comas lo que comas, un almuerzo de 200 dólares o un hot dog de 2 dólares, los resultados son los mismos, en lo referente al retrete”, dijo una vez Cattelan, quien señaló que la pieza, titulada America, satiriza la superriqueza.

Sotheby’s, por su parte, calificó la obra como un “comentario incisivo sobre la colisión entre la producción artística y el valor de la mercancía”.

El Retrato de Elisabeth Lederer, de Klimt, se vendió después de una guerra de ofertas de 20 minutos, convirtiéndose también en la obra de arte más cara que haya vendido Sotheby’s a nivel mundial. El retrato fue uno de los pocos del artista austríaco que sobrevivió intacto a la Segunda Guerra Mundial. Muestra a la joven hija de uno de los clientes de Klimt y se mantuvo separada de sus otras pinturas que ardieron en un incendio en un castillo austríaco.