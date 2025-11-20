Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 4

La falta de un registro nacional pone “en grave riesgo” el patrimonio de órganos históricos en México, alertó el organista y musicólogo Gustavo Delgado Parra, quien urgió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a asumir esa tarea ante la “dualidad” entre autoridades civiles y eclesiásticas que “se avientan la bolita” sobre su preservación y custodia.

En el contexto de la edición 33 del Festival Internacional del Órgano Barroco (FIOB) –que concluirá el 7 de diciembre en diversas sedes del país–, el también compositor, organólogo y docente señaló que el proceso de catalogación de estos instrumentos a escala nacional se mantiene en una fase “incipiente, primaria”.

Sólo tres entidades federativas cuentan con inventarios parciales: Oaxaca registra alrededor de 70 órganos, Puebla 80 y Tlaxcala 75, todos en diversos estados de conservación, detalló el investigador y clavecinista a La Jornada.

“La extensión del territorio nacional y las dificultades de acceso a comunidades muchas veces no cartografiadas complican enormemente este trabajo. Entidades como Guanajuato, Zacatecas o Aguascalientes carecen por completo de registro, a pesar de contar con un importante acervo organístico y ser de fácil acceso”, explicó el codirector artístico del festival.

“Es imperativo que las instancias gubernamentales asuman su responsabilidad en la protección de este patrimonio”, sostuvo al expresar su preocupación por la “falta de compromiso” tanto de las autoridades civiles como de las eclesiásticas.

“Persiste una ambigüedad constante respecto de quién debe custodiar esos instrumentos, echándose unos a otros la responsabilidad. Lamentablemente, las autoridades religiosas también han mostrado escaso interés en su preservación.”

Delgado cuestionó asimismo el desinterés en utilizar esos órganos en las ceremonias religiosas: “la práctica musical en los templos frecuentemente ignora la rica tradición musical eclesiástica. Se ha optado por repertorios populares con acompañamiento de guitarras y hasta baterías, marginando a los órganos restaurados. De forma paradójica, la iglesia es la primera instancia en relegarlos”.

Asumió que si bien una de las encomiendas centrales a lo largo de los 33 años de existencia de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano (Ammao) ha sido esa labor de catalogación, su trabajo ha estado muy limitado.

Recordó que a esa instancia –dirigida por él y su esposa, la también organista Ofelia Gómez Castellanos– se debe la publicación en 2000 de un libro sobre los órganos históricos de Oaxaca, convirtiéndose en uno de los primeros catálogos sobre ese patrimonio en aquella entidad, tarea a la que se sumó el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca. Ammao realizó asimismo un estudio y catalogación de esos instrumentos en los estados de Puebla y Tlaxcala.