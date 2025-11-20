▲ La siesta (1890), de Michael Ancher, © Art Museums of Skagen, y Venus durmiendo sobre las nubes (1630), de Simon Vouet, © Szépművészeti Múzeum/Museum of Fine Arts. Foto cortesía Museo Marmottan-Monet

▲ Niña durmiendo (1615-1620), anónimo, © Szépművészeti Múzeum/Museum of Fine Arts, y fragmento de En la cama (1878), de Federico Zandomeneghi, © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi. Foto cortesía Museo Marmottan-Monet

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 3

París. El sueño tranquilo, agitado o erótico siempre inspiró a los artistas, en especial a los pintores, como muestra una exposición en el museo Marmottan-Monet de París, que presenta obras de, entre otros, Rembrandt, Picasso y Goya.

La exposición, abierta al público hasta el 1º de marzo de 2026, “explora este estado misterioso que, según se dice, ocupa un tercio de nuestra vida”, explica Laura Bossi, neuróloga e historiadora de ciencia, comisaria de la exhibición junto a Sylvie Carlier, directora de colecciones del museo.

De Rembrandt a Picasso, pasando por Goya, Durero, Monet y Munch, L’empire du sommeil (El imperio del sueño) reúne alrededor de 140 pinturas, grabados, esculturas, fotografías, obras gráficas, objetos y documentos científicos procedentes de unas 70 colecciones privadas o grandes instituciones del mundo.

El recorrido, compuesto por ocho secciones temáticas, explora las facetas del sueño y sus trastornos en la cultura occidental.

“El modelo dormido es el modelo ideal para el pintor, ya que no se mueve. La siesta, el descanso forzoso tras un aborto espontáneo, el sueño profundo del vendedor de violetas agotado en la calle: muchos de ellos pintaron a sus seres queridos o menos queridos, hijos, cónyuges, amigos, amantes o desconocidos, dormidos”, explica Bossi.