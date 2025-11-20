Rebecca Whittaker

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 7

El primer beso de la humanidad data de hace 21 millones de años y nuestros ancestros simios podrían haber besado a los neandertales, según un estudio.

Aunque ya se sabía que el Homo sapiens y los neandertales se cruzaron, los investigadores descubrieron que estas interacciones pueden haber ido más allá de los meros instintos animales y haber sido señales de afecto.

Los besos son comunes en diversos animales, pero para los científicos representan un enigma evolutivo. Esto se debe a que los besos pueden propagar enfermedades y no ofrecen ninguna ventaja reproductiva o de supervivencia evidente.

En el estudio, dirigido por la Universidad de Oxford, los investigadores llevaron a cabo el primer intento de reconstruir la historia evolutiva del beso observando el árbol genealógico de los primates.

Los resultados, publicados en la revista Evolution and Human Behaviour, sugieren que el beso es un rasgo ancestral que evolucionó entre hace 21 y 16 millones de años y que todavía está presente en la mayoría de los grandes simios.

“Esta es la primera vez que se analiza el beso desde una perspectiva evolutiva amplia”, afirmó la doctora Matilda Brindle, autora principal y bióloga evolutiva del departamento de biología de Oxford. “Nuestros hallazgos se suman a un creciente conjunto de trabajos que destacan la notable diversidad de comportamientos sexuales que presentan nuestros primos primates”.