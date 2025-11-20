▲ A partir de enero, científicos mexicanos podrán acceder al centro para procesar información. Foto del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 7

México firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona mediante el cual, a partir de enero, científicos mexicanos podrán acceder a sus instalaciones para procesar información relacionada con nuestro país que contribuyan a mejorar políticas públicas en ámbitos como metereología para prevenir los efectos de desastres naturales, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia presidencial se firmó este acuerdo y se anunció, paralelamente, que la próxima semana se formalizará la presentación del proyecto mexicano de la supercomputadora más grande en América Latina, como parte de la política en la materia para cumplir con el compromiso sexenal de convertir a México en potencia científica. Contar con este instrumento para procesar millones de datos que permitan mejorar las políticas públicas es fundamental para consolidar la soberanía, sostuvo la mandataria.

En su oportunidad, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, aseveró que este convenio tiene que ver con la investigación científica y la tecnológica en general; con la formación de recursos humanos especializados; la transferencia tecnológica y la innovación; el desarrollo de capacidades en investigación en cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial.

Ruiz consideró que algunas áreas de cooperación con este centro español son el intercambio de conocimientos y buenas prácticas de gestión, así como la operación y sostenibilidad de infraestructura de cómputo de alto rendimiento especializadas en inteligencia artificial.

Sheinbaum explicó que este convenio con el centro de Barcelona –que tiene una de las 10 supercomputadoras más grandes en el mundo– permitirá trabajar ya en el procesamiento masivo y ágil de datos, mientras se concluye el proyecto en México.