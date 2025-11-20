Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6

La investigación evolutiva en México tiene un presente sólido y un futuro prometedor, señaló Nancy Zavala Sotelo, representante de la Red Mexicana de Biología Evolutiva, durante el Primer Congreso Mexicano de Evolución: Ciencia y Comunidad en Biología Evolutiva, en el Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La UNAM abre sus puertas para recibirnos, para celebrar este primer paso como comunidad organizada. Este encuentro es una invitación para dialogar, abrir puertas entre generaciones, instituciones y diferentes enfoques”, dijo.

La representante de la Red Mexicana de Biología Evolutiva–que reúne a más de 130 personas afiliadas, provenientes de múltiples instituciones y de líneas de trabajo–, añadió que desde su constitución legal en enero de este año, su principal objetivo fue un encuentro como este.

“Un congreso que nos permitiera encontrarnos, discutir, aprender, proponer y sobre todo imaginar hacia dónde queremos avanzar como comunidad. También es una oportunidad para mostrar lo que hacemos y fortalecer vínculos con otras comunidades.”

Por su parte, Ricardo Noguera Solano, secretario técnico del Seminario Universitario Evolutivo, mencionó que “uno de los mayores desafíos es la enseñanza de la evolución: ¿Qué enseñamos sobre la evolución de México? La evolución del ser humano está ausente de la educación básica de nuestro país”, apuntó.

Agregó que uno de los principales objetivos del Primer Congreso Mexicano de Evolución no sólo es ser un espacio para la presentación de resultados, sino también de reflexión para la comunidad.