Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6

En la Nueva Escuela Mexicana se habla poco de evolución, afirmó Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, en entrevista con La Jornada. Señaló que ya trabaja en una propuesta para que el tema se fortalezca y se profundice en la educación básica.

Tras su participación en el Primer Congreso Mexicano de Evolución: Ciencia y Comunidad en Biología Evolutiva, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la funcionaria consideró que la teoría evolutiva debe incorporarse de manera más amplia en los libros de textos.

“Es muy importante para niños y jóvenes que entiendan este tema. Es de las teorías más comprensibles, más cercanas a la vida de las personas”, dijo. Añadió que enseñar evolución es muy importante para comprender la naturaleza de la ciencia y de la sociedad.

Subrayó que una de las acciones necesarias para fortalecer la educación científica y asegurar que la evolución se enseñe con rigor es capacitar al profesorado. “Nosotros tenemos muchos cursos grabados, en línea. Hay que prepararse porque no es un tema sencillo”.

Planteó que el Primer Congreso Mexicano de Evolución que se celebró ayer es un espacio que contribuye a promover este conocimiento. “Que se profundice en el estudio de la evolución, que se piense en cómo educar a niños de diferentes niveles escolares, y en ver qué hay de nuevo en la evolución”.

Ruiz Gutiérrez indicó que, si por ella fuera, lo incluiría “mañana” en los libros de texto, pero es algo que debe trabajarse de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aprender es interactuar

Durante su conferencia Las huellas de Darwin: ciencia y cultura, donde habló del impacto de la teoría evolutiva más allá de la biología, la titular de la Secihti planteó que el evolucionismo no sólo transformó la biología, sino que también redefinió la manera en que entendemos la ciencia y la cultura.