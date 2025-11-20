Elba Mónica Bravo

Empresarios y comerciantes del Centro Histórico exigieron a las autoridades capitalinas investigar y detener a los grupos de personas “infiltradas” en la movilización del sábado pasado, luego de que varias joyerías y otros establecimientos fueron marcados con pintura en aerosol roja con letras y número, con el propósito, dijo, de vandalizar y robar.

En conferencia de prensa, los locatarios aseguraron que tres joyerías fueron robadas; además, se ocasionó daño a alrededor de 10 cortinas de diferentes negocios que no pudieron abrir los embozados, porque los establecimientos cuentan con doble protección o están ancladas al piso, así como el saqueo que realizaron 40 sujetos al montepío Luz Saviñón, en la calle Palma.

Indicaron que interpondrán ante la Fiscalía General de Justicia denuncias penales; en tanto, determinan el monto económico de la mercancía robada y los daños a los locales.

Exigieron que en la marcha que se anunció para este jueves y las siguientes que se realicen en el primer cuadro de la capital exista presencia y acompañamiento policiaco, además de que se realice seguimiento con los monitores a través de las cámaras de videovigilancia.

Fernanda Islas, representante de locatarios del corredor peatonal Madero, comentó que algunos sujetos se embozaron hasta llegar a las calles 5 de Mayo, Palma y Monte de Piedad, donde sacaron de mochilas martillos, mazos, cizallas y esmeriles.