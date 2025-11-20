▲ Las colisiones de automóviles particulares con unidades del metrobús son originadas frecuentemente por la invasión del carril confinado. Foto Alfredo Domínguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 33

En los recientes tres años, 2 mil 993 personas resultaron lesionadas por hechos de tránsito relacionados con el Metrobús, como colisiones con autos particulares y motocicletas por invadir el carril confinado, choques con el transporte concesionado y entre las propias unidades de este sistema de transporte, indican datos de la dependencia obtenidos vía transparencia.

De acuerdo con la información proporcionada, los afectados por los incidentes son desde menores de ocho años de edad hasta adultos mayores de 75, y las líneas con más afectaciones son 1, 6 y 5. En tanto, los conductores que con mayor frecuencia invaden los carriles exclusivos son con autos de las marcas Nissan y Volkswagen.

En el caso de las motocicletas, predominan las firmas Italika y Honda, y en cuanto al transporte público que se ha visto involucrado en dichos percances, han sido unidades del Trolebús y de la Red de Transporte de Pasajeros, hechos que han provocado afectaciones en el servicio y cierres a la circulación.

Ignoran medidas

Lo anterior, a pesar de que el Metrobús ha implementado una estrategia para reducir la incidencia de la invasión al carril exclusivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante arcos de infracción, radares móviles, cámaras instaladas en los autobuses y operativos en puntos estratégicos. La multa que se aplica a los conductores por esta falta va de 4 mil 525.60 a 6 mil 788.40 pesos.