Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 33
En los recientes tres años, 2 mil 993 personas resultaron lesionadas por hechos de tránsito relacionados con el Metrobús, como colisiones con autos particulares y motocicletas por invadir el carril confinado, choques con el transporte concesionado y entre las propias unidades de este sistema de transporte, indican datos de la dependencia obtenidos vía transparencia.
De acuerdo con la información proporcionada, los afectados por los incidentes son desde menores de ocho años de edad hasta adultos mayores de 75, y las líneas con más afectaciones son 1, 6 y 5. En tanto, los conductores que con mayor frecuencia invaden los carriles exclusivos son con autos de las marcas Nissan y Volkswagen.
En el caso de las motocicletas, predominan las firmas Italika y Honda, y en cuanto al transporte público que se ha visto involucrado en dichos percances, han sido unidades del Trolebús y de la Red de Transporte de Pasajeros, hechos que han provocado afectaciones en el servicio y cierres a la circulación.
Ignoran medidas
Lo anterior, a pesar de que el Metrobús ha implementado una estrategia para reducir la incidencia de la invasión al carril exclusivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante arcos de infracción, radares móviles, cámaras instaladas en los autobuses y operativos en puntos estratégicos. La multa que se aplica a los conductores por esta falta va de 4 mil 525.60 a 6 mil 788.40 pesos.
En ese tenor, el 17 de octubre pasado, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la SSC a que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, analice la viabilidad de incrementar al doble el monto de las multas.
La legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo, señaló que dicho sistema de transporte es el segundo más utilizado en la ciudad, al transportar a 1.8 millones de personas al día, y detalló que, tan sólo en 2024, 940 mil personas fueron sancionadas, cifra que, dijo, evidencia la necesidad de reforzar los operativos de vigilancia.
Apenas este martes, un automovilista invadió el carril confinado del Metrobús, cerca de la estación Juárez de la línea 3, chocó contra una unidad y posteriormente se dio a la fuga.