Avala Congreso fusionar el canal y la coordinación de comunicación social
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 32

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para fusionar en una sola unidad administrativa el canal de televisión y la coordinación de comunicación social.

El propósito es reorganizar y simplificar la estructura administrativa, reducir gastos y mejorar la coordinación interna; ahora, esta área se convertirá en la Dirección General de Comunicación Social.

Durante la dictaminación se aprobó una reserva a diversos artículos, a fin de otorgar al canal “las herramientas que necesita para cumplir de manera moderna, eficiente y transparente la función de comunicación parlamentaria”.

Se aclara la facultad del comité del canal en materia de ratificaciones para “dar certeza jurídica, definir las cadenas de mando y fortalecer el control institucional”; se reconoce la integración funcional y administrativa del canal, la Dirección General de Comunicación Social, las direcciones generales, las direcciones de área, coordinaciones, subdirecciones y jefaturas, que serán parte de su estructura orgánica sin que haya duplicidad operativa.

Se agregan dos nuevas funciones: el monitoreo permanente del trabajo del Congreso local y de las personas legisladoras en plataformas digitales, así como la creación y difusión de contenidos que acerquen el trabajo parlamentario a la ciudadanía.

Al fundamentar el dictamen, el legislador Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, indicó que se busca garantizar a la ciudadanía una comunicación más clara y abierta.

Agregó que en la actualidad se da un fenómeno de duplicidad de funciones entre el canal y la coordinación de comunicación social, como la transmisión de las sesiones, producción de contenidos informativos y difusión del trabajo legislativo.

Añadió que para subsanar dicha situación, el canal encabezará los trabajos y mantendrá su independencia editorial y capacidad técnica propia, con la misión de difundir los trabajos legislativos con objetividad, pluralidad y perspectiva ciudadana.

