Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 32
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para fusionar en una sola unidad administrativa el canal de televisión y la coordinación de comunicación social.
El propósito es reorganizar y simplificar la estructura administrativa, reducir gastos y mejorar la coordinación interna; ahora, esta área se convertirá en la Dirección General de Comunicación Social.
Durante la dictaminación se aprobó una reserva a diversos artículos, a fin de otorgar al canal “las herramientas que necesita para cumplir de manera moderna, eficiente y transparente la función de comunicación parlamentaria”.
Se aclara la facultad del comité del canal en materia de ratificaciones para “dar certeza jurídica, definir las cadenas de mando y fortalecer el control institucional”; se reconoce la integración funcional y administrativa del canal, la Dirección General de Comunicación Social, las direcciones generales, las direcciones de área, coordinaciones, subdirecciones y jefaturas, que serán parte de su estructura orgánica sin que haya duplicidad operativa.
Se agregan dos nuevas funciones: el monitoreo permanente del trabajo del Congreso local y de las personas legisladoras en plataformas digitales, así como la creación y difusión de contenidos que acerquen el trabajo parlamentario a la ciudadanía.
Al fundamentar el dictamen, el legislador Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, indicó que se busca garantizar a la ciudadanía una comunicación más clara y abierta.
Agregó que en la actualidad se da un fenómeno de duplicidad de funciones entre el canal y la coordinación de comunicación social, como la transmisión de las sesiones, producción de contenidos informativos y difusión del trabajo legislativo.
Añadió que para subsanar dicha situación, el canal encabezará los trabajos y mantendrá su independencia editorial y capacidad técnica propia, con la misión de difundir los trabajos legislativos con objetividad, pluralidad y perspectiva ciudadana.