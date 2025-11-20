Sandra Hernández García

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 32

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para fusionar en una sola unidad administrativa el canal de televisión y la coordinación de comunicación social.

El propósito es reorganizar y simplificar la estructura administrativa, reducir gastos y mejorar la coordinación interna; ahora, esta área se convertirá en la Dirección General de Comunicación Social.

Durante la dictaminación se aprobó una reserva a diversos artículos, a fin de otorgar al canal “las herramientas que necesita para cumplir de manera moderna, eficiente y transparente la función de comunicación parlamentaria”.

Se aclara la facultad del comité del canal en materia de ratificaciones para “dar certeza jurídica, definir las cadenas de mando y fortalecer el control institucional”; se reconoce la integración funcional y administrativa del canal, la Dirección General de Comunicación Social, las direcciones generales, las direcciones de área, coordinaciones, subdirecciones y jefaturas, que serán parte de su estructura orgánica sin que haya duplicidad operativa.