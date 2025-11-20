Rocío González Alvarado

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 32

El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la rehabilitación de 12 de los 34 pasos peatonales a desnivel que hay en la calzada de Tlalpan, los cuales serán convertidos en espacios de bienestar y contarán con comedores populares, lavandería, casas de cuna, spa, consultorios, gimnasios, galerías e incluso un ecotúnel, como parte de las obras en esta vialidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se mantendrán las actividades comerciales que se han desarrollado en ellos, por lo que se llegó a un primer acuerdo con 70 locatarios, quienes entregaron ayer las llaves de sus negocios y aceptaron la reubicación temporal en diversas plazas comerciales.

En el bajopuente aledaño a la plaza Tlaxcoaque, la mandataria señaló que además de garantizar la conectividad de oriente a poniente, los habitantes de las colonias aledañas podrán disfrutar de los servicios y actividades que se proporcionan en las Utopías relacionadas con el bienestar, la salud, la cultura, el deporte y el medio ambiente.

En materia ambiental, por ejemplo, se tiene previsto implementar un ecotúnel, donde los agricultores de la ciudad podrán vender sus productos, y (la Secretaría de) Cultura creará espacios como una galería de arte con cafetería, salas de danza y lectura.