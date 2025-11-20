▲ Personal de Pemex y de Protección Civil halló una toma clandestina de hidrocarburos en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, a ocho metros de profundidad. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 32

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México intervinieron un domicilio ubicado en la calle Gobernador M. González Calderón 74, colonia Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde hallaron dos túneles que indican una posible toma clandestina, luego de que detectaron una baja presión en el ducto de combustibles.

Al cierre de la edición aún no se encontraba el punto de extracción, pero autoridades confirmaron que seguían detectándose variaciones en la presión de la línea de conducción del hidrocarburo.

Se trata de una excavación vertical de ocho metros de profundidad y unos seis metros de largo habilitado con energía eléctrica, con vigas y cimbra de madera en el techo, apagadores y contactos de luz, iluminación con lámparas en un espacio de casi dos metros de alto en el que se puede caminar sin obstáculos y sin necesidad de encorvarse.

El segundo túnel encontrado estaba en proceso de construcción hacia el ducto subterráneo de la paraestatal que pasa por esa vía, ubicada entre avenida Observatorio y la calle General Cueto, en las inmediaciones de la Preparatoria 4 de la UNAM y el Servicio Meteorológico Nacional.

El punto del supuesto huachicoleo fue ubicado en el inmueble que hasta julio pasado era ocupado por una estancia infantil conocida como Centro de Educación Temprana Inicial ISI, que en la fachada tenía pintura de colores y los personajes de la película Minions, pero ahora luce remodelado y en el que los vecinos dijeron desconocer las actividades que se realizaban.

Descartan riesgo

Las autoridades señalaron que no hay riesgo para la población; además, personal de la Gerencia de Inteligencia Logística (GIL) de Pemex analizaba si el túnel estuvo activo, luego de que en el predio no se encontró hidrocarburo extraído ni maquinaria, pero sí algunas herramientas, costales con material de la excavación y bidones vacíos.