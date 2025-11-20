Capital
El caso se debe analizar, dice Claudia Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 31

Interrogada acerca del presunto contrato por 2 millones 100 mil pesos que el Partido Acción Nacional (PAN) paga “por prestación de servicios” durante un año al joven influencer Edson Andrade –uno de los principales impulsores de la marcha Z–, el cual fue difundido por la dirigencia nacional de Morena en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a analizar este hecho y su posible intención política.

“¿Muy interesante, no? Muy interesante la publicación de ayer (martes) de Luisa María (Alcalde). Mucha información para que se analice por todas y por todos”, señaló brevemente.

Consultada también en torno al hecho de que uno de los detenidos por la movilización del sábado pasado sería delegado del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo federal insistió: “¡Muy interesante! Para que todos lo analicen, para documentar”.

