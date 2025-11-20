Sandra Hernández García y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 31

Edson Saúl Andrade Lemus, quien convocó a la marcha de la generación Z, trabaja para el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, y recibe recursos del Congreso capitalino, donde maneja las redes sociales de al menos tres diputadas del blanquiazul.

Según los documentos, que son públicos, el último contrato de “honorarios asimilados para proporcionar servicios profesionales” fue firmado para el periodo del primero de enero al 30 de junio de este año, mediante el cual le pagaron 250 mil 633.80 pesos en parcialidades de 20 mil 886.15 pesos.

Durante ese tiempo, Andrade Lemus manejó las cuentas de las diputadas Daniela Álvarez, Frida Guillén y de la entonces vicecoordinadora de la bancada, Luisa Gutiérrez, informaron fuentes cercanas al panismo.

Recursos millonarios

Reportaron que el joven vendía “tenía una granja de bots”, de ahí que lo contrataron para “inflar” el alcance de las publicaciones de las legisladoras en redes sociales.

En ese mismo periodo, Lemus percibió recursos millonarios para realizar una estrategia digital por parte del PAN capitalino, cuya presidenta, Luisa Gutiérrez, confirmó la veracidad del contrato.

En 2021, 2023 y 2024, el joven firmó al menos cuatro contratos laborales ante el Legislativo local que suman 647 mil 525.4 pesos, que fueron divididos en pagos quincenales.

Fotografías obtenidas por este diario dan cuenta de la cercanía que el joven tenía con panistas de la ciudad. Por ejemplo, aparece junto a la diputada Frida Guillén durante la presentación de un informe legislativo.