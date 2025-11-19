▲ Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) bloquearon ayer por casi dos horas avenida Universidad y Río Churubusco en ambos sentidos de sus carriles centrales en protesta porque de última hora la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la instalación de la mesa de diálogo en busca de respuesta a los pliegos petitorios presentados por todas las unidades académicas de esa casa de estudios, que permanece en paro desde el pasado 28 de octubre. “Se nos informó, ayer mismo, vía correo electrónico, que se cancelaba la cita por falta de espacio en la agenda del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí”. Pese a ello, los jóvenes acudieron a las oficinas de la SEP, en avenida Universidad 1200, donde se les impidió el paso debido a que las instalaciones estaban tomadas. Foto Alfredo Domínguez