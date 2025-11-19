Néstor Jiménez y Emir Olivares

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró ayer la información de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acerca de que ninguna instancia del gobierno mexicano ha colaborado para evitar un presunto intento de atentado en territorio mexicano contra Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en el país.

En su conferencia matutina, se le consultó sobre las declaraciones de la diplomática, quien aseveró hace un par de semanas que fue real la amenaza, la cual, de acuerdo con agencias informativas internacionales, se atribuye a Irán. Ante ello, la presidenta Sheinbaum Pardo expuso: “No voy a entrar en debate con la embajadora. Nosotros nos guiamos por la información interna, y no participó ni la Secretaría de Seguridad Pública ni ninguna otra instancia del gobierno de México”.