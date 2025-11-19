César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario del Retorno a la Patria de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, con su Escuadrón 201, donde colocó una ofrenda floral y realizó una guardia de honor en el Monumento a las Águilas Caídas, en el Bosque de Chapultepec, para recordar a los más de 200 mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial.

El general de división piloto aviador del Estado Mayor, Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, señaló que en la actualidad los soldados del aire enfrentan desafíos distintos, pero no menos exigentes, entre ellos la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, el apoyo a la población en casos de desastre, así como el trabajo coordinado con el Ejército y la Guardia Nacional para la construcción de la paz y el desarrollo del país.

Carmona Landa recordó que en 1942, México se vio en la necesidad de declarar la guerra a las potencias del eje en respuesta a los ataques a buques nacionales, y en apoyo a las naciones aliadas en esa conflagración mundial.