Hace 80 años regresó a México tras participar en la Segunda Guerra Mundial
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 14
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario del Retorno a la Patria de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, con su Escuadrón 201, donde colocó una ofrenda floral y realizó una guardia de honor en el Monumento a las Águilas Caídas, en el Bosque de Chapultepec, para recordar a los más de 200 mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial.
El general de división piloto aviador del Estado Mayor, Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, señaló que en la actualidad los soldados del aire enfrentan desafíos distintos, pero no menos exigentes, entre ellos la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, el apoyo a la población en casos de desastre, así como el trabajo coordinado con el Ejército y la Guardia Nacional para la construcción de la paz y el desarrollo del país.
Carmona Landa recordó que en 1942, México se vio en la necesidad de declarar la guerra a las potencias del eje en respuesta a los ataques a buques nacionales, y en apoyo a las naciones aliadas en esa conflagración mundial.
Detalló que dos años más tardese integró la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana con 293 elementos de los cuáles 123 fue-ron de la Fuerza Aérea y 35 pilotos aviadores, asimismo, 170 del Ejército de diversas especialidades entre armeros, sanidad, trans-misiones, intendencia y transportes, los que respondieron al llamado de la patria para defender el honor nacional.
Legado que trasciende el tiempo
Agregó que el regreso de los militares mexicanos, el 13 de noviembre de 1945 a San Pedro California, en Estados Unidos, “fue un acontecimiento de júbilo nacional no sólo para las Fuerzas Armadas, sino para todo México. Hoy, a 80 años de su retorno, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional encuentran en aquella Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana un firme legado que trasciende en el tiempo y nos recuerda que el cumplimiento del deber requiere disciplina, preparación, valor y sacrificio”.