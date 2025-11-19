Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 13

Luego de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la elogió como alguien “excepcional”, la mandataria agradeció esas declaraciones.

A la par, interrogada en la mañanera sobre la alerta emitida por Ottawa para que sus ciudadanos no viajen a 13 estados de México por “los altos niveles de violencia”, desestimó esos avisos. “No sirven de mucho, porque siguen llegando turistas estadunidenses, canadienses, europeos... al sureste, al centro, a todo el país”.