Luego de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la elogió como alguien “excepcional”, la mandataria agradeció esas declaraciones.
A la par, interrogada en la mañanera sobre la alerta emitida por Ottawa para que sus ciudadanos no viajen a 13 estados de México por “los altos niveles de violencia”, desestimó esos avisos. “No sirven de mucho, porque siguen llegando turistas estadunidenses, canadienses, europeos... al sureste, al centro, a todo el país”.
En un acto en Montreal, Carney dijo que la mexicana tiene “disciplina inusual”, pues diario encabeza a temprana hora el gabinete de seguridad y luego la mañanera. “Agradezco las palabras del ministro Carney. Cuando vienen primeros ministros, presidentes, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario.