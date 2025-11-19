Política
Usted está aquí:Inicio/Política/Agradece la Presidenta elogios de su par canadiense/
Agradece la Presidenta elogios de su par canadiense
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 13

Luego de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la elogió como alguien “excepcional”, la mandataria agradeció esas declaraciones.

A la par, interrogada en la mañanera sobre la alerta emitida por Ottawa para que sus ciudadanos no viajen a 13 estados de México por “los altos niveles de violencia”, desestimó esos avisos. “No sirven de mucho, porque siguen llegando turistas estadunidenses, canadienses, europeos... al sureste, al centro, a todo el país”.

En un acto en Montreal, Carney dijo que la mexicana tiene “disciplina inusual”, pues diario encabeza a temprana hora el gabinete de seguridad y luego la mañanera. “Agradezco las palabras del ministro Carney. Cuando vienen primeros ministros, presidentes, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario.

