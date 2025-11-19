Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 13

Andrés Manuel López Obrador tendrá listo su libro antes de concluir el año. Abordará temas sobre el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aclaró que desconoce la fecha precisa en que se presentará.

En la mañanera de ayer, se preguntó a la mandataria sobre las versiones de que su antecesor podría hacer una gira por el país para presentar su nueva obra, ante lo cual explicó que no sabe si tiene previstos dichos recorridos de promoción. “Es cierto que pronto saldrá, eso sí nos platicaron. No sé exactamente cuándo”, señaló.