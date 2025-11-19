Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 13
Andrés Manuel López Obrador tendrá listo su libro antes de concluir el año. Abordará temas sobre el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aclaró que desconoce la fecha precisa en que se presentará.
En la mañanera de ayer, se preguntó a la mandataria sobre las versiones de que su antecesor podría hacer una gira por el país para presentar su nueva obra, ante lo cual explicó que no sabe si tiene previstos dichos recorridos de promoción. “Es cierto que pronto saldrá, eso sí nos platicaron. No sé exactamente cuándo”, señaló.
–¿Quién le platicó?
–¿Quién me platicó? Un pajarito –bromeó, y enseguida explicó que lo supo por medio de una amiga en común con Beatriz Gutiérrez, esposa del ex presidente.
“La esposa del presidente López Obrador le platicó a una amiga, y una amiga me platicó a mí, así fue: la amiga de la amiga. Entonces, les puedo compartir que todo parece indicar que este año sale su libro. No sé el día, no sé el contenido. Sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero nada más. Y tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido.”