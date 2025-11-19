Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 13

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno, al que deberán apegarse todos los servidores públicos durante su administración. El documento, más preventivo y detallado que el emitido por su antecedor Andrés Manuel López Obrador, fortalece controles contra acoso sexual, conflicto de intereses, nepotismo y corrupción, e incorpora por primera vez reglas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la gestión gubernamental.

Difundido por la Secretaría Anticorrupción, consta de 37 artículos, frente a 24 de la versión anterior; redefine y amplía las conductas consideradas violatorias de la ética pública.

No sólo actualiza las definiciones de acoso y hostigamiento sexual, sino que detalla 17 conductas específicas que constituyen estas faltas, muchas de ellas vinculadas al entorno digital. Entre ellas se encuentra el envío de mensajes, fotografías o videos de contenido sexual editados con herramientas digitales o de inteligencia artificial, así como la emisión de piropos o bromas con connotación sexual por cualquier medio de comunicación.