Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12
Con amplio consenso, la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas entró en su recta final y en los próximos días se presentará al Congreso, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños.
Aseguró que se desahogó un proceso de consulta con empresarios, sindicatos y trabajadores, en el que se recogieron “las mejores prácticas” para consensuar una propuesta que “afirme los derechos” de la clase trabajadora.
“Ya estamos en 99.1 por ciento, estamos avanzando”, subrayó en breve entrevista con este diario al finalizar el acto por el quinto aniversario del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Aunque declinó precisar una fecha, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum informará en las siguientes semanas en qué consiste la propuesta, su vigencia y cómo será la gradualidad de la reducción.