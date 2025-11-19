Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12

Con amplio consenso, la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas entró en su recta final y en los próximos días se presentará al Congreso, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños.

Aseguró que se desahogó un proceso de consulta con empresarios, sindicatos y trabajadores, en el que se recogieron “las mejores prácticas” para consensuar una propuesta que “afirme los derechos” de la clase trabajadora.