Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12
En los pasados dos meses, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha experimentado “pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir”; sin embargo, “no se paraliza”, subrayó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, pues sabe corregir sus errores cuando es necesario.
A pesar de los paros de actividades que mantienen cuatro facultades, las más de 40 amenazas de bomba y el asesinato de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, aseveró que la universidad “atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes”.
Al encabezar la ceremonia de investidura de doctorado honoris causa a 14 personajes destacados en diferentes áreas del conocimiento y de distintos países, afirmó que esta sesión solemne “no es una pausa en medio de la adversidad, sino una respuesta clara ante ella”.
Frente a las turbulencias, la incertidumbre y “las situaciones difíciles que hemos atravesado”, esta ceremonia conmemora y divulga las obras materiales e intelectuales de quienes generan conocimiento aplicado e impulsan la esperanza desde diversas latitudes.
Ante directores de entidades académicas, funcionarios, líderes de los sindicatos, trabajadores administrativos, embajadores y algunos servidores públicos del gobierno federal, Lomelí Vanegas enfatizó que su administración sabe evaluar las situaciones y hacer ajustes, como el reciente nombramiento del nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel, quien sustituye a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo.
Diálogo futuro
Los galardonados del doctorado honoris causa 2025, concluyó, representan el diálogo futuro entre humanidades, ciencia y cultura, porque sus contribuciones confirman que la racionalidad no se limita a interpretar, sino que también aportan certeza necesaria para actuar.
Lomelí Vanegas impuso toga, birrete, muceta a Dani Rodrik, Alejandro Portes, Antonio María Hernández, Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza, Una Canger, Susana López Charretón, Julio Frenk Mora, María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, Moisés Eduardo Selman Lama, José Sarukhán Kermez, Rafael Yuste, Estela Susana Lizano y Dag Hanstorp. La ex presidenta Michelle Bachelet Jeria fue investida vía remota en la Casa Central de la Universidad de Chile.