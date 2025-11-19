Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12

En los pasados dos meses, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha experimentado “pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir”; sin embargo, “no se paraliza”, subrayó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, pues sabe corregir sus errores cuando es necesario.

A pesar de los paros de actividades que mantienen cuatro facultades, las más de 40 amenazas de bomba y el asesinato de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, aseveró que la universidad “atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes”.

Al encabezar la ceremonia de investidura de doctorado honoris causa a 14 personajes destacados en diferentes áreas del conocimiento y de distintos países, afirmó que esta sesión solemne “no es una pausa en medio de la adversidad, sino una respuesta clara ante ella”.

Frente a las turbulencias, la incertidumbre y “las situaciones difíciles que hemos atravesado”, esta ceremonia conmemora y divulga las obras materiales e intelectuales de quienes generan conocimiento aplicado e impulsan la esperanza desde diversas latitudes.