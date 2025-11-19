Política
Pese a amenazas, debates y pérdidas, la UNAM no se paraliza: Lomelí Vanegas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12

En los pasados dos meses, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha experimentado “pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir”; sin embargo, “no se paraliza”, subrayó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, pues sabe corregir sus errores cuando es necesario.

A pesar de los paros de actividades que mantienen cuatro facultades, las más de 40 amenazas de bomba y el asesinato de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, aseveró que la universidad “atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes”.

Al encabezar la ceremonia de investidura de doctorado honoris causa a 14 personajes destacados en diferentes áreas del conocimiento y de distintos países, afirmó que esta sesión solemne “no es una pausa en medio de la adversidad, sino una respuesta clara ante ella”.

Frente a las turbulencias, la incertidumbre y “las situaciones difíciles que hemos atravesado”, esta ceremonia conmemora y divulga las obras materiales e intelectuales de quienes generan conocimiento aplicado e impulsan la esperanza desde diversas latitudes.

Ante directores de entidades académicas, funcionarios, líderes de los sindicatos, trabajadores administrativos, embajadores y algunos servidores públicos del gobierno federal, Lomelí Vanegas enfatizó que su administración sabe evaluar las situaciones y hacer ajustes, como el reciente nombramiento del nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel, quien sustituye a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo.

Diálogo futuro

Los galardonados del doctorado honoris causa 2025, concluyó, representan el diálogo futuro entre humanidades, ciencia y cultura, porque sus contribuciones confirman que la racionalidad no se limita a interpretar, sino que también aportan certeza necesaria para actuar.

Lomelí Vanegas impuso toga, birrete, muceta a Dani Rodrik, Alejandro Portes, Antonio María Hernández, Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza, Una Canger, Susana López Charretón, Julio Frenk Mora, María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, Moisés Eduardo Selman Lama, José Sarukhán Kermez, Rafael Yuste, Estela Susana Lizano y Dag Hanstorp. La ex presidenta Michelle Bachelet Jeria fue investida vía remota en la Casa Central de la Universidad de Chile.

