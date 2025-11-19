Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12
El gobierno de México presentó formalmente ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30) la nueva contribución determinada a nivel nacional (NDC 3.0), en la que por primera vez incorpora pérdidas y daños como componente.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que aunque México contribuye con sólo 1.3 por ciento de las emisiones globales, se compromete con metas absolutas de mitigación sin precedentes de entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono, equivalentes en emisiones netas para 2035 no condicionadas, y entre 332 y 363 millones de toneladas de forma condicionada.
“En esta COP de la verdad, lo que aquí llamamos técnicamente pérdidas y daños son en la vida real niñas, niños y familias que pierden todo en cuestión de minutos, producto de un clima exacerbado por un modelo de desarrollo depredador. No son cifras, son ausencias. Por eso, nuestra NDC incorpora pérdidas y daños como componente, porque mitigar y adaptarnos ya no basta cuando la vulnerabilidad crece más rápido que nuestra capacidad de respuesta”, subrayó.
En la cumbre climática en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, Bárcena destacó que la NDC 3.0 considera una transición justa, energética y social, alineada con el Plan México, que incluye proyectos de nueva generación para descarbonizar la economía; potenciar la economía circular; cumplir con la meta de conservar 30 por ciento del territorio a 2030; reforestar y proteger selvas, bosques y manglares, y potenciar soluciones basadas en la naturaleza.
Bárcena anunció la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, proyecto histórico que unirá a México, Guatemala y Belice para proteger 5.7 millones de hectáreas de una de las selvas tropicales más importantes del planeta.
También agradeció el impulso de los mandatarios Claudia Sheinbaum, Bernardo Arévalo y John Briceño, quienes dieron vida a este proyecto con el que también se busca resguardar a 2 millones de habitantes de esta zona y más de 7 mil especies.