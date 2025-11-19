De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 12

El gobierno de México presentó formalmente ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30) la nueva contribución determinada a nivel nacional (NDC 3.0), en la que por primera vez incorpora pérdidas y daños como componente.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que aunque México contribuye con sólo 1.3 por ciento de las emisiones globales, se compromete con metas absolutas de mitigación sin precedentes de entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono, equivalentes en emisiones netas para 2035 no condicionadas, y entre 332 y 363 millones de toneladas de forma condicionada.

“En esta COP de la verdad, lo que aquí llamamos técnicamente pérdidas y daños son en la vida real niñas, niños y familias que pierden todo en cuestión de minutos, producto de un clima exacerbado por un modelo de desarrollo depredador. No son cifras, son ausencias. Por eso, nuestra NDC incorpora pérdidas y daños como componente, porque mitigar y adaptarnos ya no basta cuando la vulnerabilidad crece más rápido que nuestra capacidad de respuesta”, subrayó.