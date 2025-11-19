Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 8

La embajada de México en Chile informó ayer que brinda atención al incidente ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, donde murieron dos turistas mexicanos. La sede diplomática señaló en la plataforma X que mantiene comunicación con las autoridades locales y ofrece asistencia consular a las familias.

Por separado, Vanessa Calva, directora de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que la representación mexicana da seguimiento a la “trágica situación”.