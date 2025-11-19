Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 6

Anoche avanzó en el Senado la minuta de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con un tipo penal base para ese delito de alto impacto en el país. El ilícito será perseguido de oficio, con protección a las víctimas, quienes podrán presentar denuncias anónimas.

El dictamen de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobado por unanimidad en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, que encabezan respectivamente Javier Corral y Enrique Inzunza, y fue turnada a la Mesa Directiva, a fin de que se discuta mañana en el pleno senatorial , durante una segunda sesión vespertina.

La oposición avaló cambios significativos en 25 artículos a la minuta, sobre todo el más relevante: elevar el tipo penal básico de 15 hasta 25 años de prisión, a los que sumarán otros puntos, con base en 34 agravantes referidas al impacto de las diversas modalidades de ese ilícito.

La mayor penalidad será de 42 años y se aplicará, en general, a los extorsionadores que operan desde los centros penitenciarios, se ostenten como miembros de un grupo criminal o empleen violencia física o moral en general, y en particular a quien lo haga con la finalidad de exigir el cobro de un daño derivado de un accidente vehicular, provocado o intencional (los delincuentes conocidos como montachoques).

La siguiente penalidad será hasta de 37 años y se aplicará a quien extorsione a grupos de migrantes o utilice información privada de las víctimas, y hasta de 33 años por cobro de piso a quienes realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. La misma sanción se impondrá a quien exija pagos a candidatos o funcionarios electos.