Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

Rumbo a la conmemoración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se realizará el tradicional desfile alusivo a la fecha, y ante la nueva convocatoria para una marcha –presuntamente organizada por la generación Z–, expresó: “el 20 de noviembre será el desfile, como siempre se hace, y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército Mexicano”.

Además, descartó que se presente algún incidente: “hay que llamar a que no haya provocaciones y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre (…) hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada”.

Tras hacer una breve recapitulación de algunos de los sucesos de la Revolución Mexicana, sostuvo que “por eso nosotros siempre hemos luchado pacíficamente, porque las guerras dejan mucho dolor; la violencia deja mucho dolor”.

Por segundo día, la mandataria fue interrogada sobre la manifestación del sábado, que concluyó en episodios de violencia con elementos policiacos.

Refirió que hay encuestas recientes que muestran que la población mantiene alta aceptación a su gobierno. “En toda esta campaña que hay en redes, dicen que ‘ya perdió la Presidenta’. No, es muy listo el pueblo de México, muy inteligente, la gente es sabia; por más campañas que haya, sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo”.

Afirmó que muchos empresarios, clase media, gente humilde, jóvenes y hasta niños apoyan la transformación.