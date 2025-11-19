Política
Falleció una mujer
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 3

Roxana Valentín, de 24 años, quien resultó herida por disparos de arma de fuego realizados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en la comunidad de Santa Fe, ubicada en la ribera del Lago de Pátzcuaro, murió cuando era trasladada a la capital del estado, informaron autoridades comunales de la población purépecha.

José Antonio Gaspar y José Adán Cuiriz, jefes de tenencia, informaron en un comunicado que “las clases escolares se suspenden hasta nuevo aviso por la seguridad de estudiantes y personal educativo”.

Asimismo, la organización indígena informó que a partir de este día la carretera Morelia-Zacupu, a la altura de Santa Fe de la Laguna, permanecerá tomada de manera indefinida.

