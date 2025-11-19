Iván Evaír Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 2

Como parte de los esfuerzos para pacificar Michoacán, fuerzas federales y estatales detuvieron a siete personas, aseguraron armamento, vehículos, droga y una narcobodega con sustancias químicas valuadas en más de 232 millones de pesos, además de retirar 15 bloqueos carreteros en 11 municipios, incluida la capital, Morelia.

En distintos reportes, el gabinete de seguridad informó ayer que en Playa La Soledad, Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Ejército localizó e inhabilitó un área de concentración de insumos para producir metanfetamina. Aseguró nueve contenedores de 200 litros, 2 mil 300 kilos de químicos, seis cartuchos y un vehículo, con una afectación estimada a la delincuencia organizada de 232 millones de pesos.

En otros puntos fueron retirados 15 bloqueos en las carreteras de los municipios de Ecuandureo, Ixtlán, Chavinda, Zamora, Tangamandapio, Tzintzuntzan, Morelia, Huaniqueo, Numaran, Ixtlán y La Piedad.

En otro informe, se señaló que, en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la operación Paricutín, fueron detenidas siete personas y se aseguraron 90 gramos de cristal, una dosis de mariguana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

Las acciones se realizaron en siete municipios de la entidad, donde los elementos federales llevaron a cabo actividades de seguridad y proximidad social con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la población, generar confianza entre los habitantes y contribuir a que sus actividades se desarrollen con normalidad.