▲ Servicios de emergencia controlan un incendio en un edificio luego de un ataque ruso en Balakliya, en la región de Járkov, Ucrania. Foto Ap

N

o deja de asombrar el intenso olor a azufre que exhala la exhumación del megaescándalo que implica al comediante jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) Zelensky, hoy presidente ilegítimo (su mandato venció en mayo de 2024), cuyos correligionarios cleptomaniacos Igor Kolomoisky (IK) y Timur Mindich(TM) han sido atrapados en una amplia red de corrupción, lo cual ha sacudido, mucho más que los letales misiles Oreshnik, las entrañas del gobierno de Ucrania (bit.ly/43yQ5YX).

Entretanto, el General Mike Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump 1.0, sentenció que Ucrania ya perdió: “La guerra de Ucrania está perdida y Estados Unidos debe reconsiderar todas las decisiones tomadas durante la administración Biden. Es un desastre y debemos encontrar una salida para Estados Unidos de inmediato (bit.ly/43EeZGC)”.

Ucrania se convirtió en el establo de Augías de la OTAN y la Unión Europa; desde 2012 (sic) Zelensky ya manejaba empresas basadas en paraísos fiscales, cuyas fortunas aparecieron en Pandora Papers (bit.ly/3K5JjmV).

En medio de la tragedia, abundan los lados hilarantes como el hallazgo de un “inodoro de oro (bit.ly/4reEAAb)” y paquetes de dinero en la casa del prófugo Mindich, refugiado en Israel.

En forma rocambolesca, la agencia de audición de modelos Fire Point (bit.ly/43CZezP), propiedad de Zelensky y de su “billetera” Mindich (vinculado al crimen muy bien organizado), recibió un contrato por mil millones de dólares para fabricar drones (bit.ly/4i7JquQ), para luego incorporar en su consejo directivo al ex director de la CIA Mike Pompeo (bit.ly/482PoIN). ¡Uf!

Russia Today rastrea la disoluta interacción de la maligna triada jázara de Zelensky/Mindich/Kolomoisky: “Mindich ostenta acciones en Studio Kvartal 95, productora que cofundó con Zelensky (nota: comediante de profesión) en 2003 (sic), financiada y promovida por la empresa 1+1 Media propiedad de Kolomoisky (on.rt.com/dge8)”. Russia Today se mofa que “el éxito de Zelensky en las elecciones presidenciales de 2019 se debió en parte a la popularidad de una serie de televisión emitida en ese canal, en la que interpretaba a un presidente idealista y anticorrupción (¡megasic!)”.

Por cierto, el ucranio-israelí Kolomoisky fue detenido en 2023 por sus fétidas tratativas en PrivatBank.

Cabe recordar que Zelensky abogó como prototipo a seguir al talmúdico “Gran Israel (bit.ly/4oMaP7Y)” del genocida Netanyahu, lo cual devela la complementariedad bidireccional entre los dos regímenes jázaros que buscan la conexión con la “Gran Jazaria (el kaganato turco-mongol del medioevo)” –desde el mar Caspio (anteriormente mar de Jazaria) hasta el mar Negro (bit.ly/4phkS4U).