“Inodoro de oro” de la “billetera de Zelensky” y su agencia de “modelos (sic)” constructora de drones
o deja de asombrar el intenso olor a azufre que exhala la exhumación del megaescándalo que implica al comediante jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) Zelensky, hoy presidente ilegítimo (su mandato venció en mayo de 2024), cuyos correligionarios cleptomaniacos Igor Kolomoisky (IK) y Timur Mindich(TM) han sido atrapados en una amplia red de corrupción, lo cual ha sacudido, mucho más que los letales misiles Oreshnik, las entrañas del gobierno de Ucrania (bit.ly/43yQ5YX).
Entretanto, el General Mike Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump 1.0, sentenció que Ucrania ya perdió: “La guerra de Ucrania está perdida y Estados Unidos debe reconsiderar todas las decisiones tomadas durante la administración Biden. Es un desastre y debemos encontrar una salida para Estados Unidos de inmediato (bit.ly/43EeZGC)”.
Ucrania se convirtió en el establo de Augías de la OTAN y la Unión Europa; desde 2012 (sic) Zelensky ya manejaba empresas basadas en paraísos fiscales, cuyas fortunas aparecieron en Pandora Papers (bit.ly/3K5JjmV).
En medio de la tragedia, abundan los lados hilarantes como el hallazgo de un “inodoro de oro (bit.ly/4reEAAb)” y paquetes de dinero en la casa del prófugo Mindich, refugiado en Israel.
En forma rocambolesca, la agencia de audición de modelos Fire Point (bit.ly/43CZezP), propiedad de Zelensky y de su “billetera” Mindich (vinculado al crimen muy bien organizado), recibió un contrato por mil millones de dólares para fabricar drones (bit.ly/4i7JquQ), para luego incorporar en su consejo directivo al ex director de la CIA Mike Pompeo (bit.ly/482PoIN). ¡Uf!
Russia Today rastrea la disoluta interacción de la maligna triada jázara de Zelensky/Mindich/Kolomoisky: “Mindich ostenta acciones en Studio Kvartal 95, productora que cofundó con Zelensky (nota: comediante de profesión) en 2003 (sic), financiada y promovida por la empresa 1+1 Media propiedad de Kolomoisky (on.rt.com/dge8)”. Russia Today se mofa que “el éxito de Zelensky en las elecciones presidenciales de 2019 se debió en parte a la popularidad de una serie de televisión emitida en ese canal, en la que interpretaba a un presidente idealista y anticorrupción (¡megasic!)”.
Por cierto, el ucranio-israelí Kolomoisky fue detenido en 2023 por sus fétidas tratativas en PrivatBank.
Cabe recordar que Zelensky abogó como prototipo a seguir al talmúdico “Gran Israel (bit.ly/4oMaP7Y)” del genocida Netanyahu, lo cual devela la complementariedad bidireccional entre los dos regímenes jázaros que buscan la conexión con la “Gran Jazaria (el kaganato turco-mongol del medioevo)” –desde el mar Caspio (anteriormente mar de Jazaria) hasta el mar Negro (bit.ly/4phkS4U).
Mindich es el clásico blanqueador con máscara de filántropo (sic): fundador del caritativo “Centro de la Torá (bit.ly/47YC9c4) de Kiev”, con participación en el lucrativo negocio de los diamantes (bit.ly/3XHcYWx): ¡Un negocio global de 105 mil millones!
Cuando se hunde el barco huyen los roedores: el secretario de Seguridad Nacional (¡megasic!) y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ya no desea regresar a Kiev (bit.ly/3Xz1vZ9) y se ha exilado en Qatar, mientras se permea la hediondez del jefe de la oficina presidencial Andriy Yermak, quien formaría parte del operativo cleptocrático a gran escala Ali Baba.
Umerov “ayudó” a Zelensky a comprar en Egipto una mansión de lujo por 5 millones de dólares que puso a nombre de su suegra (bit.ly/3XFKP24).
A este ritmo, con la eclosión de los escándalos en presidencia, ministerios de Defensa/Justicia/Agricultura, Ucrania se va a quedar sin gobierno.
El pestilente nombre de Mindich ha sido incorporado en forma ominosa a la “lista de la muerte” del Centro Myrotvorets (bit.ly/4r4ERW8), ONG con sede en Kiev, fundada en 2014: ¡fecha del golpe de Estado de la CIA operado por Vicky Nuland!
Por cierto, en México León Krauze Turrent –hijo del polémico plagiario jázaro Krauze Kleinbort– propuso la creación de una lista similar contra los críticos de George Soros.
Facebook: AlfredoJalife
Telegram: https://t.me/AJalife
YouTube: @AlfredoJalifeR
Tiktok: ZM8KnkKQn/
Instagram: @alfredojalifer