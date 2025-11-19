▲ El gobierno federal y empresarios firmaron ayer en Palacio Nacional la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca mantener el costo de la canasta básica de 24 productos en 910 pesos. Foto Cristina Rodríguez

L

a fuente de poder de las acometidas de derechas y ultraderechas contra gobiernos progresistas en Latinoamérica debería debilitarse ante la decisión de las cámaras legislativas del vecino país para que sean publicados los archivos de pedofilia de élite de Jeffrey Epstein, que podrían involucrar, según los indicios conocidos, al presidente de Estados Unidos, al que en esta columna se ha denominado Donald Trumpstein.

Hasta ahora, el multimillonario (que ha sido declarado delincuente por órganos judiciales de su país, aunque sin consecuencias en cuanto a su acceso a un segundo periodo presidencial) había intentado de diversas maneras obstruir la liberación de tal expediente, objetivo de encubrimiento en el que fue acompañado por la aritmética republicana en el Congreso que, ahora, se sumó a bancadas del Partido Demócrata, para dar un vuelco esperanzador de que al fin se conozca el grado de participación de Trumpstein con su amigo Jeffrey en actos de abuso sexual contra menores de edad llevadas a la isla de Epstein para ser agredidas por encumbrados personajes de la farándula y la política.

El giro que se registra en el poder institucional del imperio en decadencia podría, sin embargo, quedar entrampado en las maniobras de supresión de líneas y párrafos de tales documentos, de tal manera que, a fin de cuentas, el desbordado personaje de constantes enredos en temas de abusos sexuales pudiera darse por exonerado. Ayer, sin embargo, se vio descompuesto ante las preguntas de reporteros, a tal grado que a una periodista le indicó que callara y le dijo cerdita ( piggy, en inglés).

Los problemas internos de Trump (caída de su popularidad, inconformidad social por mal manejo económico e impacto en el costo de la vida cotidiana, entre otros puntos el tema Epstein) podrían constituir alguna forma de freno o atenuación de los preparativos de acciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, de las derivaciones contra el colombiano de Gustavo Petro y del golpeteo desestabilizador desatado contra la presidenta Claudia Sheinbaum.