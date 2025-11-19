Firmeza ante Trump

Y

o voté por mi presidenta Claudia Sheinbaum y, desde luego, por Andres Manuel López Obrador. Para mí el gobierno va muy bien. Sólo faltaría, ante las amenazas del presidente estadunidense, Donald Trump, voltear a China, Rusia y Brasil.

Guillermo Basavilvazo

El pueblo respalda a Sheinbaum, afirma

Finalmente el gobierno de México tomó decisiones adecuadas para proteger al pueblo de la violencia desatada por vándalos y delincuentes que causaron destrozos y atacaron impunemente a los garantes del orden público.

El hecho de no responder a esas tropelías nos hacía temer que las autoridades no actuaban con justicia. Nuestra Presidenta debe estar segura de la simpatía y el apoyo del pueblo amante de la paz.

Enrique Cancio y Estela Lucio

N de la R

En la edición del viernes 14 de noviembre se publicó por error como española la nacionalidad del realizador mexicano Xavi Sala, quien estrenó su película La virgen silenciosa en el Festival Black Nights de Tallinn, Estonia.

Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores y al guionista, director y productor de la cinta por esta equivocación.

En Tepoztlán se aplica la ley a conveniencia, señala

Sobra la excelente nota de Rubicela Morelos publicada ayer en La Jornada, es crucial complementar su análisis señalando la marcada disparidad en la aplicación de la ley por parte del presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz.

La intentona de desalojo contra los comerciantes de la plaza cívica no sólo se intentó realizar sin contar con una orden judicial legítima, sino que además se sustentó en un argumento profundamente clasista y discriminatorio. El edil usó la expresión “afean la plaza cívica” para referirse a comerciantes originarios que han ejercido su labor por un periodo que excede la vida del propio Quiroz.

Contrastando con esta “mano dura” contra el pueblo, el presidente municipal ha actuado con flagrante omisión respecto a establecimientos que sí incumplen la ley, pues no ha clausurado las cantinas Terraza 360, Terraza Colibrí y Salón Rupestre.

Estos negocios operan a menos de 200 metros de centros educativos: la primera, en contraesquina con la Secundaria Jesús Conde, y las otras, colindando directamente con la Primaria Escuadrón 201 y Héroes Caídos Dicha cercanía está expresamente prohibida por la ley municipal reguladora de este tipo de establecimientos.

Al inicio de su gestión, el edil recibió una demanda colectiva con más de 2 mil firmas de la población exigiendo el cierre de estos y otros negocios, cuyos propietarios suelen ser políticos y personas foráneas. A pesar de esta clara violación a la normativa y la exigencia ciudadana, dichos negocios continúan operando impunemente.