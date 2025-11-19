Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 27

Belém. La presidencia brasileña de la COP30 publicó ayer un borrador sobre los puntos esenciales de la cita contra el cambio climático, a la que se suma hoy de nuevo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para alentar un acuerdo.

Bautizada como la COP de la Amazonia, la conferencia de Belém tiene por delante cuatro jornadas de intensas discusiones. La reacción de diversas partes al borrador de acuerdo fue ambivalente. “Como siempre en esta fase de las negociaciones, esto es un surtido de cosas", declaró el comisario europeo de cambio climático, Wopke Hoekstra, a la agencia Afp.

El borrador de nueve páginas aborda los puntos más controvertidos de la COP30, que Brasil resumió en cuatro apartados: cómo aumentar la ambición climática, cómo financiarla, qué hacer con las medidas comerciales unilaterales y cómo mejorar la transparencia. La división entre países desarrollados y en desarrollo marca las negociaciones.

Hoekstra aseguró que la UE descarta revisar los compromisos financieros contra el cambio climático o “dejarse arrastrar a una conversación falsa sobre medidas comerciales”.

La pretensión europea de imponer aranceles a aquellos productos o materias que no cumplan con sus criterios medioambientales –el caso del carbono– irrita a la mayoría de los 200 países presentes en Belém.

Esas medidas son calificadas de unilaterales y de “barreras al comercio” por una coalición amplia de naciones, desde China, la gran potencia en términos de fabricación de paneles solares o automóviles eléctricos, hasta países pobres que venden sus materias primas.