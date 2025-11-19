Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 27
Belém. La presidencia brasileña de la COP30 publicó ayer un borrador sobre los puntos esenciales de la cita contra el cambio climático, a la que se suma hoy de nuevo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para alentar un acuerdo.
Bautizada como la COP de la Amazonia, la conferencia de Belém tiene por delante cuatro jornadas de intensas discusiones. La reacción de diversas partes al borrador de acuerdo fue ambivalente. “Como siempre en esta fase de las negociaciones, esto es un surtido de cosas", declaró el comisario europeo de cambio climático, Wopke Hoekstra, a la agencia Afp.
El borrador de nueve páginas aborda los puntos más controvertidos de la COP30, que Brasil resumió en cuatro apartados: cómo aumentar la ambición climática, cómo financiarla, qué hacer con las medidas comerciales unilaterales y cómo mejorar la transparencia. La división entre países desarrollados y en desarrollo marca las negociaciones.
Hoekstra aseguró que la UE descarta revisar los compromisos financieros contra el cambio climático o “dejarse arrastrar a una conversación falsa sobre medidas comerciales”.
La pretensión europea de imponer aranceles a aquellos productos o materias que no cumplan con sus criterios medioambientales –el caso del carbono– irrita a la mayoría de los 200 países presentes en Belém.
Esas medidas son calificadas de unilaterales y de “barreras al comercio” por una coalición amplia de naciones, desde China, la gran potencia en términos de fabricación de paneles solares o automóviles eléctricos, hasta países pobres que venden sus materias primas.
La financiación de la adaptación contra el cambio climático debe ser revisada este año, de acuerdo con pactos previos.
Los sistemas de financiamiento climático están “fallando” a los estados insulares pequeños que se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del calentamiento global, clamó el representante de Vanuatu en la COP30, Ralph Regenvanu.
“Es probablemente la primera vez en la historia reciente de las COP que un texto tan limpio se publica tan temprano”, destacó Li Shuo, experto de la Asia Society que sigue las negociaciones en Belém.
La estrategia brasileña es aprobar primero este texto más político y complejo, bautizado como “mutirao mundial”, en alusión a un término indígena que significa discusión en común, para luego votar el resto de medidas el viernes.
El contexto geopolítico es particularmente difícil, con la ausencia de Estados Unidos y el aumento imparable de la producción y consumo de energías fósiles.
Brasil quiere mandar una señal de apoyo al multilateralismo, y por eso Lula regresará a Belém, antes de viajar a la cumbre del G20 en Sudáfrica, indicó la presidencia.
El texto propone que se tripliquen los financiamientos de los países ricos hacia los más pobres para su adaptación al cambio climático, para 2030 o 2035, lo que corresponde a una demanda de las naciones del Sur.