Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 27

México y Países Bajos calificaron como “un paso en la dirección correcta” el respaldo que obtuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU a la resolución sobre el plan para Gaza impuesto por Donald Trump, indicó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En una llamada telefónica entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y su homólogo neerlandés, David van Weel, los diplomáticos también conversaron sobre inversiones, intercambio comercial y los avances del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, además del diálogo político que mantienen ambos países.