▲ Palestinas protestan tras la detención de un residente (derecha) por soldados israelíes en el campo de refugiados de Nur Shams, en Cisjordania reocupada. Los habitantes exigen que les permitan regresar a sus hogares. Foto Afp

Afp, Reuters, Xinhua, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 27

Jerusalén. Una persona murió y tres resultaron heridas en un ataque con atropello y apuñalamiento ayer en el sur de Cisjordania reocupada, indicaron los servicios de emergencia israelíes. Hamas aseguró que el atentado fue una “respuesta natural” a la violencia de los colonos israelíes y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra los palestinos.

El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, amenazó con “completar la guerra en todos los frentes”. El ataque ocurrió en el cruce de Gush Etzion, en la carretera entre las ciudades palestinas de Belén y Hebrón.

“Es una respuesta natural a los intentos de la ocupación y a la creciente agresión que han realizado los soldados de ocupación y colonos en Cisjordania y Jerusalén”, subrayó el movimiento de resistencia.

Netanyahu prometió continuar con su ofensiva “hasta consolidar su presencia en el enclave y lograr el desarme de Hamas.

La ofensiva de Tel Aviv se disparó en Cisjordania reocupada desde el inicio del 7 de octubre de 2023. Desde entonces fueron asesinados más de mil palestinos y 40 israelíes, según datos de la Autoridad Nacional Palestina y de Tel Aviv, respectivamente.

También en Cisjordania reocupada, un periodista de Al Jazeera resultó herido de bala mientras cubría una manifestación de los habitantes palestinos de Nur Shams que exigían el derecho a regresar a sus hogares en el campamento de refugiados. “Recibió un disparo en la pierna por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad de Tulkarem.