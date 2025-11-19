Un muerto y tres heridos en ataque contra colonos en Cisjordania reocupada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 27
Jerusalén. Una persona murió y tres resultaron heridas en un ataque con atropello y apuñalamiento ayer en el sur de Cisjordania reocupada, indicaron los servicios de emergencia israelíes. Hamas aseguró que el atentado fue una “respuesta natural” a la violencia de los colonos israelíes y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra los palestinos.
El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, amenazó con “completar la guerra en todos los frentes”. El ataque ocurrió en el cruce de Gush Etzion, en la carretera entre las ciudades palestinas de Belén y Hebrón.
“Es una respuesta natural a los intentos de la ocupación y a la creciente agresión que han realizado los soldados de ocupación y colonos en Cisjordania y Jerusalén”, subrayó el movimiento de resistencia.
Netanyahu prometió continuar con su ofensiva “hasta consolidar su presencia en el enclave y lograr el desarme de Hamas.
La ofensiva de Tel Aviv se disparó en Cisjordania reocupada desde el inicio del 7 de octubre de 2023. Desde entonces fueron asesinados más de mil palestinos y 40 israelíes, según datos de la Autoridad Nacional Palestina y de Tel Aviv, respectivamente.
También en Cisjordania reocupada, un periodista de Al Jazeera resultó herido de bala mientras cubría una manifestación de los habitantes palestinos de Nur Shams que exigían el derecho a regresar a sus hogares en el campamento de refugiados. “Recibió un disparo en la pierna por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad de Tulkarem.
El periodista se encuentra estable y hemos logrado controlar la hemorragia” señaló la Media Luna Roja palestina.
En Líbano, al menos 13 personas murieron en un ataque israelí contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados gazatíes en el territorio situado en la periferia de la ciudad de Sidón, a pesar del alto el fuego pactado hace casi un año entre Tel Aviv y el partido-milicia chií Hezbollah.
Las FDI aseguraron que atacaron un “complejo militar utilizado por terroristas de Hamas donde planificaban atentados contra nuestras tropas”. La organización islamita rechazó las afirmaciones y condenó la agresión contra el “indefenso pueblo palestino y la soberanía libanesa”.
En tanto, Netanyahu aseguró que el plan respaldado por la Organización de Naciones Unidas es “fiel a la visión del presidente Donald Trump y traerá paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total y la desradicalización de Gaza”; el premier también exigió la expulsión de Hamas de la región.
En Gaza, una empresa que explota plantas desalinizadoras de agua que abastecen a casi la mitad de la población suspendió sus operaciones en protesta por la detención de uno de sus empleados por parte de Hamas sin dar “ninguna razón” que la justifique. Más de 70 camiones que transportan el líquido también están paralizados.