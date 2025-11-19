Bin Salman ofrece a EU inversión de un billón de dls
“Son cosas que pasan, a muchos no les caía bien”, expresa el mandatario
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 26
Washington. El presidente, Donald Trump, defendió ayer al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, por el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, a quien agradeció por el anuncio de que su país invertirá cerca de un billón de dólares en Estados Unidos.
El jefe de la Casa Blanca desestimó las conclusiones de funcionarios de inteligencia estadunidenses que apuntaban a que Bin Salman probablemente tuvo alguna responsabilidad en el asesinato en 2018 de Khashoggi, periodista del Washington Post, a quien calificó de “extremadamente polémico”.
El mandatario estadunidense expresó que “a mucha gente no le caía bien ese señor”, al tiempo que elogió el “increíble historial en materia de derechos humanos” del reino saudita.
“Te guste o no, las cosas pasan”, declaró el magnate a una periodista durante una comparecencia bilateral en el Despacho Oval. “Pero (el príncipe Mohammed) no sabía nada. Y podemos dejarlo así. No hace falta avergonzar a nuestro invitado con una pregunta de ese tipo”.
Trump amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, enfurecido por las preguntas de la periodista sobre el asesinato, los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo del depredador sexual Jeffrey Epstein.
“Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC porque sus noticias son falsas y erróneas”, señaló.
Conclusiones de inteligencia desclasificadas en 2021, al inicio del gobierno del ex presidente demócrata, Joe Biden, determinaron que Bin Salman “probablemente” aprobó el asesinato, a manos de agentes sauditas, del periodista radicado en Estados Unidos, dentro del consulado saudita en Estambul, Turquía.
Funcionarios de Trump, durante su primer mandato, se negaron a publicar el informe.
Acuerdan varios negocios
El mandatario estadunidense buscó reforzar las relaciones con el líder de facto de Riad, y le ofreció un recibimiento con toda la pompa, incluido un espectáculo aéreo con F-35, los aviones de combate de tecnología avanzada que Washington acordó vender al reino arábigo.
Además del acuerdo de venta de armamento, ambos países firmaron acuerdos sobre energía nuclear civil, que “crea la base legal para una cooperación que se cifra en miles de millones de dólares durante varias décadas” informó la Casa Blanca.
El príncipe prometió que su país invertirá un billón de dólares en la economía de Estados Unidos, y expresó su intención de trabajar para normalizar las relaciones con Israel “lo antes posible”.