Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 25

Brasilia. El Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil condenó ayer a penas de hasta 24 años de cárcel a tres mandos militares y un policía por planear el asesinato del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Los condenados “elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas”, entre ellas Lula y el juez del TSF, Alexandre de Moraes, afirmó el magistrado al votar por la condena.

El plan fue parte de la intentona golpista liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de cárcel.

El alto tribunal condenó a Bolsonaro por liderar una “organización criminal” para impedir la asunción del izquierdista Lula tras perder los comicios en 2022.

Los tenientes coroneles del ejército Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira y Hélio Ferreira Lima, así como el policía federal Wladimir Matos Soares, se encargaron de seguir al magistrado y al presidente, afirmó Moraes.