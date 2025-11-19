Prensa Latina, Sputnik, Xinhua y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 25

La Habana

Al aumentar las condenas al despliegue de tropas estadunidenses frente a costas venezolanas, Cuba acusó ayer que Estados Unidos busca “normalizar y legitimar” una agresión contra Venezuela mientras emplea falsos pretextos para justificar tales acciones, al tiempo que el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) denunció la presencia de fuerzas extrarregionales en el Caribe y demandó el retiro de los activos militares para preservar la estabilidad de la zona e internacional.

“Denunciamos las mentiras del Departamento de Estado (estadunidense), que bajo el liderazgo del corrupto y mentiroso compulsivo secretario (Marco Rubio) intenta justificar con falsos pretextos la agresión militar contra Venezuela. A la vista de todos y el apoyo de medios de difusión, se busca normalizar y legitimar una agresión contra una nación soberana”, escribió el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez en X.

Consideró como un “artificio deshonesto” de Washington intentar vincular al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y el terrorismo, dos flagelos “que solamente han sido promovidos en esta región por el gobierno de Estados Unidos, sus agencias de inteligencia y drogas, y por personajes asociados a todos esos políticos de Florida que llaman a atacar el territorio” de la república bolivariana.

En su cuenta de Telegram, el canciller de Venezuela, Yvan Gil Pinto, extendió en nombre de Maduro, un cordial saludo a su par cubano y agradeció su “valiente exposición” de las “viles” acciones de Rubio, “quien intenta justificar, a través de mentiras y pretextos absurdos, una agresión contra Venezuela y nuestro pueblo libre y soberano. Esta estrategia busca desviar la atención de la corrupción que permea en el gobierno de Estados Unidos, donde el narcotráfico y el terrorismo son sus principales motores”.