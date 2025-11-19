Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 30
Puebla, Pue., Cinco trabajadores del bar Lacoss, que operaba como table dance, fallecieron intoxicados por monóxido de carbono ayer en la madrugada, a consecuencia de un incendio que sujetos provocaron en el establecimiento, entre las calles 11 Sur y 105 Poniente de esta capital.
Los fallecidos son tres hombres de 43, 55 y 33 años, y dos mujeres de 20 y 21 años, una de ellas de nacionalidad cubana. Nueve personas más fueron rescatadas de la conflagración y trasladadas a hospitales.
Según testimonios, el atentado lo perpetró un grupo de al menos cuatro hombres armados que llegaron al lugar ayer cerca de las 3:30 horas, en motocicletas y con garrafas con gasolina. Ingresaron al inmueble, amagaron a las 14 personas presentes y prendieron fuego al local.
Los agresores quemaron un automóvil blanco, estacionado frente al centro nocturno. Autoridades confirmaron que el vehículo tenía placas de circulación de la Ciudad de México.
Siete sobrevivientes, cuatro mujeres y tres hombres, fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula, y de Traumatología y Ortopedia, donde se les dio atención especializada; los otros dos heridos no requirieron ser internados.
Vecinos alertaron del ataque al número de emergencia 911, por lo que elementos del cuerpo de bomberos llegaron y sofocaron las llamas del bar, al igual que las que afectaron al automotor. Una vez controlado el incendio, los tragahumo entraron a las instalaciones y encontraron que dos hombres y dos mujeres ya no contaban con signos vitales. La quinta persona perdió la vida mientras se le daban cuidados prehospitalarios en una ambulancia.
Fuentes no oficiales aseguraron que en el bar Lacoss hubo detonaciones de arma de fuego antes de la conflagración, lo que fue descartado por la fiscalía estatal, que informó que ninguno de los cuerpos tenía heridas provocadas por un arma corta o un fusil.
Autoridades ministeriales también descartaron que la causa de muerte de las cinco víctimas hubiera sido por calcinamiento.
El antro Lacoss tenía antecedentes de supuesta trata de personas en 2023, fue clausurado, pero lo reabrieron porque cumplió con los reglamentos municipales y operaba con documentación en regla, expuso el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital poblana, Félix Pallares.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez, indicó que se investiga si el atentado tuvo relación con narcomenudeo o cobro de piso.
La primera línea de investigación tendría relación con denuncias de que los administradores habrían recibido amenazas de extorsión; en la segunda se analiza si el establecimiento funcionaba como punto de venta de estupefacientes, y si habría ocurrido un enfrentamiento por el control de ese ilícito.
Por lo pronto, desde hace meses se documentaron en el lugar riñas, reclamos de clientes y un incidente con detonaciones de arma de fuego ocurrido el pasado 30 de octubre, que no dejó heridos.