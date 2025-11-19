Isa Guarneros Y Patricia Méndez

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 30

Puebla, Pue., Cinco trabajadores del bar Lacoss, que operaba como table dance, fallecieron intoxicados por monóxido de carbono ayer en la madrugada, a consecuencia de un incendio que sujetos provocaron en el establecimiento, entre las calles 11 Sur y 105 Poniente de esta capital.

Los fallecidos son tres hombres de 43, 55 y 33 años, y dos mujeres de 20 y 21 años, una de ellas de nacionalidad cubana. Nueve personas más fueron rescatadas de la conflagración y trasladadas a hospitales.

Según testimonios, el atentado lo perpetró un grupo de al menos cuatro hombres armados que llegaron al lugar ayer cerca de las 3:30 horas, en motocicletas y con garrafas con gasolina. Ingresaron al inmueble, amagaron a las 14 personas presentes y prendieron fuego al local.

Los agresores quemaron un automóvil blanco, estacionado frente al centro nocturno. Autoridades confirmaron que el vehículo tenía placas de circulación de la Ciudad de México.

Siete sobrevivientes, cuatro mujeres y tres hombres, fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula, y de Traumatología y Ortopedia, donde se les dio atención especializada; los otros dos heridos no requirieron ser internados.

Vecinos alertaron del ataque al número de emergencia 911, por lo que elementos del cuerpo de bomberos llegaron y sofocaron las llamas del bar, al igual que las que afectaron al automotor. Una vez controlado el incendio, los tragahumo entraron a las instalaciones y encontraron que dos hombres y dos mujeres ya no contaban con signos vitales. La quinta persona perdió la vida mientras se le daban cuidados prehospitalarios en una ambulancia.