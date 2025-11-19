Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 30
Hombres armados embistieron y derribaron el portón del colegio particular Azteca con un vehículo, que también incendiaron; la fachada quedo destruida en la colonia Guadalupe, de Culiacán, Sinaloa.
Vecinos alertaron a las autoridades, tras observar el fuego en la entrada del plantel, la agresión se reportó minutos antes de las 23 horas del lunes en el cruce de Río Quelite y avenida Manuel Bonilla.
Al lugar arribaron bomberos y hallaron un Nissan March envuelto en llamas en su totalidad. Tras controlar el incendio, confirmaron que el vehículo quedó destruido y el fuego provocó daños materiales de consideración en el portón.
Testigos señalaron que los agresores utilizaron el automóvil para derribar la entrada y luego lo incendiaron antes de huir.
En tanto, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el área y recabaron indicios para la investigación.
En Veracruz, Pedro González Rodríguez, candidato al municipio San Andrés Tuxtla, en 2021, por el desaparecido partido político Todos por Veracruz, fue asesinado a tiros ayer, por sujetos que llegaron a su casa en Villa Comoapan, indicaron autoridades. A la casa del líder social apodado Pillica, arribaron policías estatales y otras fuerzas del orden, luego de reportarse detonaciones de arma de fuego en la zona.
Mientras, cuatro policías municipales en Jalisco fueron aprehendidos por las fuerzas federales, al ser vinculados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas para el cártel Jalisco Nueva Generación, informó ayer el gabinete de seguridad federal.
La detención derivó de trabajos de investigación y coordinación institucional para desarticular una célula del cártel en el estado. Con ello se identificó a cuatro integrantes de instituciones de seguridad en los cuatro municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac, vinculados con un grupo delictivo con presencia en esa región.
(Con información de Iván Evair Saldaña y César Arellano)