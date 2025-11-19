De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 30

Hombres armados embistieron y derribaron el portón del colegio particular Azteca con un vehículo, que también incendiaron; la fachada quedo destruida en la colonia Guadalupe, de Culiacán, Sinaloa.

Vecinos alertaron a las autoridades, tras observar el fuego en la entrada del plantel, la agresión se reportó minutos antes de las 23 horas del lunes en el cruce de Río Quelite y avenida Manuel Bonilla.

Al lugar arribaron bomberos y hallaron un Nissan March envuelto en llamas en su totalidad. Tras controlar el incendio, confirmaron que el vehículo quedó destruido y el fuego provocó daños materiales de consideración en el portón.

Testigos señalaron que los agresores utilizaron el automóvil para derribar la entrada y luego lo incendiaron antes de huir.

En tanto, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el área y recabaron indicios para la investigación.

En Veracruz, Pedro González Rodríguez, candidato al municipio San Andrés Tuxtla, en 2021, por el desaparecido partido político Todos por Veracruz, fue asesinado a tiros ayer, por sujetos que llegaron a su casa en Villa Comoapan, indicaron autoridades. A la casa del líder social apodado Pillica, arribaron policías estatales y otras fuerzas del orden, luego de reportarse detonaciones de arma de fuego en la zona.