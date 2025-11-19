▲ La empresa Space Dron Show ofreció ayer un espectáculo con drones en los que proyectaron los símbolos patrios en la Base Aérea de Santa Lucía, para rendir homenaje a los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Foto cortesía FAM

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 30

Tecámac, Méx., Luces multicolores que formaron monumentales figuras alusivas a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sobrevolaron la Base Aérea Militar (BAM) de Santa Lucía, en un espectáculo aéreo de luces con drones, que se ofreció con motivo del 80 aniversario del retorno a la patria de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (FAEM), a la cual perteneció el Escuadrón 201, luego de operar en el océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

La figura de la bandera mexicana, el mapa de la República Mexicana, el Escudo Nacional, las siglas FAEM, el escudo de la FAM, un águila y figuras de aviones lucieron en su esplendor durante la función.

La noche de este martes, la empresa Space Dron Show ofreció la exhibición con drones para rendir tributo a los integrantes de la FAEM, quienes demostraron su compromiso con ideales de libertad y justicia.

Ante el asombro y algarabía de militares e invitados, una a una fueron apareciendo las enormes figuras en los cielos de la BAM y a lo lejos se tenía, como marco especial, la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Primero, drones en color azul se elevaron para formar en color rojo las siglas FAEM, seguidas de tres aviones y el mapa de la República Mexicana en verde, blanco y rojo; además, el Escudo Nacional y la bandera tricolor. De fondo se escuchaba música grabada por la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea Mexicana.