Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 29

Cuernavaca, Mor., La acción de retirar a los comerciantes originarios de la plaza cívica de Tepoztlán por el gobierno municipal a cargo de Perseo Quiroz Rendón, sienta el precedente de un proceso de gentrificación en dicha zona, denunció Horacio Solís, abogado de los vendedores desalojados del sitio el sábado anterior.

Señaló que la estrategia busca el desplazamiento de la comunidad local y la aplicación de “desarrollos urbanos” y “parques temáticos” dirigidos a un turismo masivo, más que al beneficio de la gente del pueblo.

Después “esa parte del centro se otorgará a negocios turísticos y franquicias nacionales o internacionales con mayor poder adquisitivo”, destacó el defensor de los 56 comerciantes amenazados con ser retirados de manera definitiva.

Vinculó dichos actos con un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano iniciado en las administraciones de David Demesa (2022-2024) y Rogelio Torres (2019-2021), en el cual, según el jurista, existen planos para llevar a cabo la gentrificación.